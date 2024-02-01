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В Подмосковье провели диагностическое исследование животных в овцеводческом комплексе

01 февраля 2024, 10:18
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Госветслужба Подмосковья провела диагностическое исследование животных в овцеводческом комплексе. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Овцеводческий агрокомплекс «Спасский» находится в подмосковном Серпухове.

«Всего в агрокомплексе содержится более 360 овец. Специалисты Госветслужбы региона провели их тщательный клинический осмотр и все необходимые процедуры. <…> Проведение этих мероприятий позволяет поддерживать эпизоотическое благополучие на территории Московской области», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.


Стоит отметить, что агрокомплексе также живет пара взрослых верблюдов - Дирхам и Лира, которые были привезены из Татарстана.Стоит отметить, что благодаря своей шерсти двугорбые верблюды приспособлены к морозам центральной полосы России.

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ОЭЗ «Дубна» обеспечили высокоскоростным интернетом
01 февраля 2024, 11:27

Фото: iStock/metamorworks

Мобильный интернет четвёртого поколения (4G) стал доступен на территории особой экономической зоны «Дубна», оборудование установила компания «МегаФон», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«ОЭЗ «Дубна» — это магнит для высокотехнологичных производств, выпускающих уникальную продукцию. (…) Уверен, наши современные решения соответствуют запросам самых технически требовательных резидентов особой экономической зоны», — цитируются в сообщении слова директора «МегаФона» по развитию в столичном регионе Михаила Прахова.

Новое оборудование поддерживает форматы диапазоны LTE-1800 и LTE-2600, поддерживает высокую скорость и обеспечивает проникновение сотового сигнала сквозь плотную застройку.

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#подмосковье
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В Подмосковье сократилось число случаев травмирования граждан в границах МЖД
01 февраля 2024, 11:25

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Количество случаев травмирования граждан в Мосузле в границах МЖД снизилось на 11 % в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За прошлый год количество несчастных случаев на ж/Д станциях сократилось на 11%.

«Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах. Для снижения количества несчастных случаев во всех регионах Московской железной дороги работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. В учреждениях школьного и дошкольного образования организовываются профилактические мероприятия», — подчеркнули в министерстве.


Стоит отметить, что на постоянной основе проводятся рейды на местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

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Андрей Воробьёв поздравил Патриарха Кирилла с 15-ой годовщиной интронизации
01 февраля 2024, 11:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил предстоятеля РПЦ, поблагодарив за огромное внимание к Подмосковью. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
1 февраля отмечается 15-я годовщина со дня интронизации Святейшего Патриарха Кирилла. В 2009 году поместный собор избрал его главой Русской Православной Церкви.

«Вот уже 15 лет Вы с честью несете возложенное на Вас высокое и ответственное служение, вкладываете все свои силы и душу в сохранение православных традиций. Словом и делом Вы способствуете утверждению в обществе нравственных идеалов и воспитанию молодого поколения в любви к нашей Родине. Ваша мудрость, духовность, преданность избранному пути стали примером для многих людей, а молитвенная помощь – своевременной поддержкой в сложных жизненных обстоятельствах.<…>Спасибо за все, что Вы делаете во благо России и Русской Православной Церкви. В этот праздничный день позвольте пожелать Вам неизменной помощи Божией, доброго здоровья, благополучия», — поздравил Андрей Воробьёв.

Также губернатор поблагодарил патриарха за особое внимание к сохранению порушенных святынь, возрождении старых и строительстве новых храмов. Он дбобавил, что это особенно важно для Подмосковья, где находится немало намоленных мест, памятников истории и духовной культуры.

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#патриарх кирилл
#подмосковье
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Ключи от квартир получили уже более 200 дольщиков ЖК «Восточный» в Истре
01 февраля 2024, 10:40

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дольщикам проблемного жилого комплекса «Восточный» в городском округе Истра продолжают выдавать ключи от квартир, в настоящий момент свою долгожданную собственность получили боле 200 человек, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Ключи получили уже 210 человек. Всего квартиры получит 431 участник долевого строительства», — отмечается в сообщении.
ЖК «Восточный» начала возводить в 2014 году компания «Каскад». Первоначально застройщик планировал сдать новостройки в эксплуатацию в 2015-2017 гг., но обанкротился, и работы заморозили. Строительство удалось возобновить после того, как права на достройку передали областному Фонду защиты прав дольщиков.

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«Предпочтительно ранее судимым»: В Петербурге почти даром сдадут квартиру с одним нюансом
В Петербурге сдадут квартиру за 3 тысячи рублей за выселение других жильцов
01 февраля 2024, 10:30

Фото: istock / fizkes

В Санкт-Петербурге хозяева квартиры предложили практически бесплатно пожить в квартире с одним нюансом. Новым жильцам придется выселить соседей. Об этом пишет Piter News 24.

В объявлении указано, что сдается комната без ремонта за три тысячи рублей в месяц. Отмечается, что физические слабые и тихие граждане не рассматриваются.

«Предпочтительно мужчинам, ранее судимым, не старым, ведущим активный образ жизни чеченцам. Можно несколько человек. Приветствуются большие домашние животные, желательно собаки», — пишет владелец жилища.
Арендодатель таким образом хочет избавиться от нежелательных собственников, которые занимают комнату. Хозяин просит жильцов устраивать вечеринки 09:00 до 22:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.

Комнату сдают на полгода. За успешно выселение соседей собственник обещает арендодателям предоставить помещение до конца срока без увеличения ставки или плату в размере 50 тысяч рублей.

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#аренда
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Минцифры начало расследование по факту сбоя в работе российских сайтов
Глава Минцифры Шадаев заявил о расследовании по факту сбоя в доменной зоне .ru
01 февраля 2024, 10:04

Фото: istock / Sashkinw

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что расследование по факту сбоя в работе в доменной зоне .ru начато. Об этом сообщает ТАСС.

«Минцифры ведет разбирательство», — заявил Шадаев, отвечая на вопрос журналистов о сбоях в работе интернета в РФ на форуме Digital Almaty 2024.
Он уточнил, что итоги расследования будут опубликованы после его завершения.

Ранее координационный центр доменов .ru/.рф заявил, что сбой в зоне .ru связан с техническими сложностями в глобальной инфраструктуре DNSSEC. Это набор протоков, с помощью которого люди могут безопасно подключаться к интернету.

Напомним, вечером 30 января россияне сообщили о нарушениях в работе сайтов с доменом .ru.

Ранее эксперт Евгений Соломатин заявил, что сбой в Рунете – это техническая проблема, а не политика. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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В Хотькове снесли аварийный жилой дом
01 февраля 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Ветхий многоквартирный дом снесли на улице Горбунковская Фабрика в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Одноэтажный жилой дом на четыре квартиры был построен в 1966 году. Обследование показало, что дом находится в аварийном состоянии. 29 человек, проживавших там, расселили. Через некоторое время после этого в доме произошёл пожар. В итоге аварийное здание решили демонтировать», — говорится в сообщении.
Дом снесли в январе текущего года. В настоящий момент весь строительный мусор убран, участок полностью свободен. Решение о том, как он будет использоваться, ещё не принято.

Всего в Сергиево-Посадском округе было выявлено 282 недостроя. Сейчас 201 объект из них либо снесли, либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.

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#мособлархитектура
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В подмосковном Минтрансе рассказали о дорожной обстановке утром 1 февраля
01 февраля 2024, 09:45

Фото: istockphoto / Sergey Pavlov

В четверг утром, 1 февраля, дороги Подмосковья загружены на 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Из-за непогоды и плохой видимости усложняется дорожная ситуация на нескольких трассах Московской области.

«Общая загруженность областных дорог оценивается в 4 балла, однако на некоторых трассах движение затруднено. Заторы наблюдаются девяти шоссе в сторону области. В частности, задержки в пути могут быть при следовании из Москвы по Ленинградскому, Новорижскому, Новорязанскому, Пятницкому, Можайскому, Щелковскому, Калужскому, Носовихинскому и Каширскому шоссе », — рассказали в министерстве.

Также движение затруднено на на трассах М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Кроме этого, в министерстве просят водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

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Для подмосковных школьников провели уроки по сортировке мусора
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#подмосковье
#пробки
#минтранс мо
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Для подмосковных школьников провели уроки по сортировке мусора
01 февраля 2024, 09:26

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Экологические уроки из цикла «Береги природу, сортируй отходы» провели для учеников 7-8 классов щёлковской школы №16, занятия организовала компания «Хартия» — один из региональных операторов по вывозу мусора, сообщает пресс-служба министерства жилищного хозяйства Московской области.
«В ходе занятий ребятам рассказали о сортировке мусора на вторсырьё и смешанные отходы. Кроме того, особое внимание было уделено опасным отходам, таким как батарейки, ртутные лампы и ртутные градусники. Школьников также научили, как сдать на переработку натуральную новогоднюю ёлку», — отмечается в сообщении.
Экологические уроки завершились игрой «Сортировка», в ходе которой дети попрактиковались в раздельном сборе мусора.

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#раздельный сбор мусора
#щёлково
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