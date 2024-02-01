В Подмосковье провели диагностическое исследование животных в овцеводческом комплексе

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«Всего в агрокомплексе содержится более 360 овец. Специалисты Госветслужбы региона провели их тщательный клинический осмотр и все необходимые процедуры. <…> Проведение этих мероприятий позволяет поддерживать эпизоотическое благополучие на территории Московской области», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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