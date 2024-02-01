В Подмосковье провели диагностическое исследование животных в овцеводческом комплексе

Количество случаев травмирования граждан в Мосузле в границах МЖД снизилось на 11 % в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За прошлый год количество несчастных случаев на ж/Д станциях сократилось на 11%.

«Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах. Для снижения количества несчастных случаев во всех регионах Московской железной дороги работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. В учреждениях школьного и дошкольного образования организовываются профилактические мероприятия», — подчеркнули в министерстве.



Стоит отметить, что на постоянной основе проводятся рейды на местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

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