Подмосковные фермеры получили за год гранты на 53 млн рублей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Подмосковье в прошедшем году в рамках проекта «Агростартап» было предоставлено 11 грантов на 53,2 млн рублей. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Минсельхозпрод региона ежегодно предоставляет гранты для поддержки фермеров в различных отраслях сельского хозяйства.
По данным министерства, гранты были предоставлены по таким направлениям сельского хозяйства, как растениеводство, молочное животноводство и пчеловодство. Эти гранты реализуются в Клину, Егорьевске, Шаховской, Коломне и Волоколамске.
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«По итогам 2023 года средства грантов освоены грантополучателями более чем на 80%. Приобретены сельскохозяйственная техника и оборудование, крупный рогатый скот, материалы для возведения теплиц, земля. Грантополучатели создали новых 28 рабочих мест», – отметил Мурашов.
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Лора Луганская