В Подмосковье провели замену гибких подводок в 84,8 тыс. квартирах

Фото: пресс-служба главного управления Московской области
За время акции газовой безопасности Госжилинспекция сопроводила замену гибких подводок в 84,8 тыс. квартир региона. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Московской области.
В рамках акции газовой безопасности «Гибкая подводка» с начала года в Московской области инспекторы Госжилинспекции проконтролировали замену отслуживших срок элементов газового оборудования в 84,8 тыс. квартир Подмосковья.
Стоит отметить, что самыми активными округами, которые приняли участие в акции стали Коломна, Одинцовский, Химки, Подольск, Мытищи, Королёв, Пушкинский, Люберцы, Богородский и Щёлково.
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«Одним из достижений акции мы считаем рост сознательности жителей в вопросе обеспечения газовой безопасности. Об этом говорят более 80 тысяч своевременно проведенных замен гибкой подводки в ходе планового техобслуживания по графикам этого года. Вовремя обновить деталь — значит предупредить утечки газа и сохранить здоровье и жизнь», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
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Мира Полтева