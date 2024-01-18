В Подмосковье проверили качество воздуха

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Мобильные экологические лаборатории в ходе 18 выездов взяли пробы воздуха в 13 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии региона.
«Исследования проводились по 31 загрязняющему веществу. Ни в одной пробе предельно допустимая концентрация ПДК таких веществ не превышена не была», — говорится в сообщении.Исследования проводились в период с 11 по 18 января в Богородском городском округе, Люберцах, Одинцовском, Раменском, Щёлкове, Можайском, Красногорске, Подольске, Ленинском, Егорьевске, Клину, Пушкинском и Коломне.
Читайте также:
В Московской области задержали двух граждан за незаконную охоту на лося
В Мытищах устроили незаконную свалку площадью более 37 тыс квадратных метров
Подмосковные зоологи отправятся на поиски редкой бабочки
Лев Каштанов