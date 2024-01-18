В Мытищах устроили незаконную свалку площадью более 37 тыс квадратных метров

Нелегальную свалку отходов организовали рядом с деревней Сухарево городского округа Мытищи, её площадь превысила 37 тысяч квадратных метров, а объём отходов составил около 42 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба министерства экологии Московской области.
«Большинство размещённых на нелегальной свалке отходов составил лом кирпича, асфальта и бетона, а также техногенные грунты», — отмечается в сообщении.Несмотря на то, что эти отходы не отравили почву, ущерб землям эксперты оценили в 18 млн рублей. Материалы по факту организации нелегальной свалки стройотходов переданы в полицию. Сотрудники Минэкологии области продолжают надзорные мероприятия в округе.
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