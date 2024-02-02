В Подмосковье проверили около 18 тысяч крыш на наличие сосулек

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«Специалисты проверяют скатные крыши многоквартирных домов и все выступающие элементы. Отработано уже 17 818 заданий или 83%. Полностью с объемом задач справились 18 городских округов», — цитируются в сообщении слова главы ГУСТ Подмосковья Светланы Аиповой.Лидерами среди округов, полностью справившихся с осмотром крыш, стали Щёлково и Можайский, где в работе было более 500 объектов. Второе место заняли Мытищи, где осмотрели 463 крыши, а замыкает топ-3 Волоколамский округ с 432 проверенными домами.
Читайте также:
Сотрудники ГУСТ МО отработали свыше 5000 заявок жителей региона
В Московской области к борьбе с гололёдом привлекли почти 15 тысяч коммунальщиков
В жилых домах Подмосковья с начала года починили 65 систем пожаротушения