Пассажиры ЦППК могут оплатить проезд в приложении с помощью SberPay

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
ЦППК внедрила оплату проезда в приложении с помощью SberPay. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Теперь оплачивать проезд в приложении и на сайте можно при помощи платежной системой СберБанка
Стоит отметить, чтобы воспользоваться новым способом оплаты человеку нужно будет при оформлении заказа нажать на кнопку SberPay и оплатите покупку в СберБанк Онлайн.
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«Мобильное приложение ЦППК является ключевым инструментом взаимодействия с цифровой системой Компании. <…>Оптимизация оплаты проезда с помощью мобильной платежной системы SberPay — важная часть этого процесса. Теперь покупать билеты с мобильных устройств стало еще быстрее и удобнее, и мы уверены, что эффект от внедрения новой функции почувствует каждый из 200 тыс. ежемесячных пользователей приложения «Расписание и билеты ЦППК», — поделился директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.
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Мира Полтева