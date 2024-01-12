В Подмосковье родились Велеслава, Елизар и Лукьян

Фото: Фотобанк Московской области/Александр Манзюк
О самых редких и самых популярных именах, которые давали новорождённым в декабре минувшего года в Московской области, рассказали в Главном управлении ЗАГС региона.
«В топ-5 самых популярных имён для девочек вошли Анна, София, Варвара, Виктория и Василиса. Среди мальчиков на свет появилось больше всего Александров, Матвеев, Артёмов, Михаилов и Максимов», — говорится в сообщении.
При этом некоторые родители проявили фантазию и зарегистрировали своего младенцев под редкими именами. Например, Велеслава, Алексия и Святослава. А среди мальчиков — Лукьян, Елизар, Оскар и Ярополк.
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Лев Каштанов