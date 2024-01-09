Женщина родила дочь прямо на столичной станции метро «Нагатинская»

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Жительница Москвы родила дочь прямо на станции метро, об этом сообщает департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале.
По информации Дептранса, новорождённая появилась на свет вечером 9 января прямо на станции метро «Нагатинская».
Помогал женщине родить дежурный по станции Сергей Баранов. Он действовал строго по инструкции: вызвал скорую помощь, огородил место на станции, а также оставался рядом, пока не прибыли врачи.
Пассажирка успела родить до того, как на «Нагатинскую» успели добраться медики. При этом, отмечается, что и с новорождённой, и с молодой матерью всё в порядке. Обеих доставили в медицинское учреждение.
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Помогал женщине родить дежурный по станции Сергей Баранов. Он действовал строго по инструкции: вызвал скорую помощь, огородил место на станции, а также оставался рядом, пока не прибыли врачи.
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Евгения Парфентьева