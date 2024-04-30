Названы категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

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В России утверждены категории граждан, которые смогут платить за жилищно-коммунальные услуги без комиссии.
Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Изменения вступят в силу с 1 июля. Граждане смогут оплачивать ЖКУ и пени без комиссии банков.
Как говорится в документе, размещённом на сайте кабмина, речь идёт о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий и членах семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ.
Незадолго до этого правительство РФ поддержало идею рабочей группы по спецоперации. Предлагается изменить процедуру начислений за жилищно-коммунальные услуги для участников СВО.
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Как говорится в документе, размещённом на сайте кабмина, речь идёт о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий и членах семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ.
Незадолго до этого правительство РФ поддержало идею рабочей группы по спецоперации. Предлагается изменить процедуру начислений за жилищно-коммунальные услуги для участников СВО.
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Алёна Самарева