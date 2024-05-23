Жильцов муниципальных квартир Богородского округа переселили за неоплату ЖКУ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Богородском городском округе за последние пять лет жильцов 42 муниципальных квартир переселили в меньшие. Причиной стала длительная неоплата коммунальных услуг. Суммарно задолженности превысила 17 млн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Цели оставить людей без жилья нет. Главная задача – побудить должников соблюдать закон, вовремя оплачивать коммунальные услуги», – пояснила начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью населения администрации Богородского городского округа Татьяна Попова.С 2019 года было подано 164 судебных иска на выселение. Жители 42 муниципальных квартир пошли на переселение, но большинство нашло способ выплатить хотя бы часть долга.
«Например, мужчина отказался платить и выселился из-за задолженности в 54 тыс. рублей. Другая семья не платила за квартиру более 20 лет и накопила долгов на 2 млн. рублей. Кто-то находит средства и разом оплачивает 300 тыс., кто-то выплачивает долг постепенно. Но есть и те, кто принципиально отказывается платить. Таких по решению суда и переселяют в небольшие комнаты бывших общежитий, размером не менее 6 кв. м.», – расссказала Попова.В этом году администрация округа подала в суд еще девять исковых заявлений о выселении неплательщиков, суммарный долг которых составил почти 4 млн рублей.
Выселение из социального жилья предусмотрено статьёй 90 Жилищного кодекса России. Однако выселение – это крайняя мера, которая применяется, только если предупреждения, разъяснения и отключение коммунальных услуг не помогают, отметили в МинЖКХ.
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Лора Луганская