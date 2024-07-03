В Подмосковье с апреля по июнь разложили более 195 тыс. доз вакцины от бешенства

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
На территории Подмосковья с апреля по июнь, когда устанавливаются провоцирующие бешенство высокие температуры, было разложено 195,6 тыс. доз оральной вакцины для предотвращения опасного заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Также в регионе усилен надзор за своевременным выявлением случаев африканской чумы свиней и птичьего гриппа.
Помимо этого, сотрудники Минэкологии и охотпользователи осматривают территории вблизи птицеводческих предприятий и комбикормовых заводов, чтобы установить случаи падежа птицы. За три месяца найдены павшими только две особи сойки. Вируса птичьего гриппа у них не выявили.
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«Работающие в усиленном режиме инспекторы госохотнадзора, а также охотпользователи контролируют ситуацию с распространением АЧС и птичьего гриппа. За последние три месяца падежа кабанов не отмечено. 31 особь добыта в рамках любительской и спортивной охоты. У каждой был взят биоматериал для лабораторного анализа. Вирус АЧС не выявлен», – рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Помимо этого, сотрудники Минэкологии и охотпользователи осматривают территории вблизи птицеводческих предприятий и комбикормовых заводов, чтобы установить случаи падежа птицы. За три месяца найдены павшими только две особи сойки. Вируса птичьего гриппа у них не выявили.
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Лора Луганская