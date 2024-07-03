В Подмосковье с апреля по июнь разложили более 195 тыс. доз вакцины от бешенства

Взаимоотношения мужчин и женщин всегда непросты. Один из самых острых вопросов в современном социальном пространстве — общий бюджет. Каким он должен быть у партнеров? Кто должен взять в свои руки обязанность за удовлетворение потребностей в паре? Многие люди выступают за равноправие, а другая часть требует, чтобы полностью за финансы отвечали мужчины.