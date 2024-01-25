В Подмосковье можно бесплатно сделать прививку против бешенства животным

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Подмосковье бесплатно проводят вакцинацию животных против бешенства. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Бесплатную вакцинацию от бешенства в регионе проводят в течение всего года.
Кроме этого, данная процедура абсолютно безопасна для здоровья и жизни животных. Также за две недели перед прививкой необходимо проглистовать питомца.
Стоит отметить, что записаться в ветклинику на прием можно через портал Госуслуг.
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«Каждый ответственный владелец домашнего питомца в обязательном порядке должен раз в год его прививать, во избежание неблагоприятных последствий. Вакцинацию в регионе проводим на безвозмездной основе. В этой работе также важно найти индивидуальный подход к каждому питомцу. Владельцам даются рекомендации по уходу и правилам кормления», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Стоит отметить, что записаться в ветклинику на прием можно через портал Госуслуг.
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Мира Полтева