Свыше 1,2 млн доз вакцины от бешенства разложат в лесах Подмосковья

Фото: istockphoto / Marina Bagrova
Более 1,2 млн доз вакцины от бешенства разложат в лесах Подмосковья в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы.
Раскладка вакцины против бешенства для диких плотоядных животных в лесах и труднодоступных местах в виде съедобных брикетов-приманок проводится в регионе каждый год.
Стоит отметить, что что раскладку с использованием средств малой авиации обеспечивает Терветуправление № 5, а ручным способом проводят госучреждения ветеринарии Московской области.
Читайте также:
В Подмосковье с начала сезона насчитали свыше 3 млн поездок на электросамокатах
Подмосковье получит около 200 млн рублей на достройку и модернизацию школ
Пять подмосковных индустриальных парков нового формата запустят в будущем году
«Всего в 2024 году на проведение вакцинации животных против бешенства в стационаре запланировано использовать более 28 тыс. доз на сумму порядка 4,5 млн. рублей, на выезде — свыше 124 тыс. доз на сумму 13,1 млн. рублей. По состоянию на 1 мая против бешенства вакцинировано порядка 78 тысяч кошек и более 116 тысяч собак», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
Стоит отметить, что что раскладку с использованием средств малой авиации обеспечивает Терветуправление № 5, а ручным способом проводят госучреждения ветеринарии Московской области.
Читайте также:
В Подмосковье с начала сезона насчитали свыше 3 млн поездок на электросамокатах
Подмосковье получит около 200 млн рублей на достройку и модернизацию школ
Пять подмосковных индустриальных парков нового формата запустят в будущем году
Мира Полтева