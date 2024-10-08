В Подмосковье с начала года починили почтовые ящики более чем в 500 подъездах

Видео: пресс-служба Минтера МО
Коммунальщики с начала текущего года по заявкам жителей починили почтовые ящики более чем в 500 подъездах многоквартирных домов Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Ответственность за состояние общего имущества дома, включая почтовые ящики, несёт управляющей компании. Это означает, что ремонтировать и менять эти ящики обязана УК из тех средств, которые регулярно вносят жильцы на содержание жилых помещений. Так, с начала 2024 года по заявкам жителей коммунальные службы под контролем инспекторов министерства отремонтировали почтовые ящики более чем в 500 подъездах области», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что заявку на ремонт или замену почтового ящика жители могут подавать напрямую управляющую компанию или через портал Единой диспетчерской службы Подмосковья.
Читайте также:
Жителям Московской области рассказали, как присвоить почтовый адрес онлайн
Руководители проектов ЦУП Подмосковья проверили ход работ в городских округах региона
В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах
Лев Каштанов