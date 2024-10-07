Руководители проектов ЦУП Подмосковья проверили ход работ в городских округах региона

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На прошлой неделе руководители проектов Центра управления проектами (ЦУП) Фонда капитального ремонта Московской области посетили несколько городских округов региона, включая Мытищи, Королёв, Ленинский, Балашиху, Дзержинский, Жуковский, Раменское и Черноголовку, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Еженедельный мониторинг и контроль хода работ позволяет оперативно выявлять и устранять возникающие проблемы, что особенно важно в преддверии холодов. Мы стремимся обеспечить выполнение всех сезонных работ в срок, чтобы жилые дома Подмосковья были готовы к зиме», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
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Дайана Хусинова