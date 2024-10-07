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В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет РИА Новости.
Бирюков заявил, что в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха было принято решение о переводе систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина началась подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.
По его словам, подача теплоносителя осуществляется поэтапно. Он отметил, что полностью отопление включат в течение 5 дней. Бирюков пояснил, что в первую очередь тепло получают социальные учреждения, в том числе сады, школы поликлиники и больницы.
Заместитель мэра сообщил, что всего было подготовлено свыше 74 000 объектов, включая более 34 000 многоквартирных домов. Он отметил, что с мая по сентябрь проводились гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что позволило заранее выявить слабые участки и провести их ремонт.
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По его словам, подача теплоносителя осуществляется поэтапно. Он отметил, что полностью отопление включат в течение 5 дней. Бирюков пояснил, что в первую очередь тепло получают социальные учреждения, в том числе сады, школы поликлиники и больницы.
Заместитель мэра сообщил, что всего было подготовлено свыше 74 000 объектов, включая более 34 000 многоквартирных домов. Он отметил, что с мая по сентябрь проводились гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что позволило заранее выявить слабые участки и провести их ремонт.
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Дарья Осипова