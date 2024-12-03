В Подмосковье с начала года устранили более 175 дефектов детских горок

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Свыше 175 дефектов, обнаруженных на детских горках, устранили в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего с начала 2024 года устранено более 175 дефектов на детских горках. Самый большой объём работ проделали в Одинцовском округе — там починили 39 горок, на втором месте по этому показателю Волоколамский округ, где привели в порядок 22 горки, а на третьем — Лобня, там ликвидировали 19 дефектов горок», — говорится в сообщении.Отмается, что инспекторы от министерства регулярно проверяют состояние детских горок. Если горка сделана из металла, основное внимание уделяется её целостности в местах стыков, а пластиковые горки проверяют на наличие пробоин.
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