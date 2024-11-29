Благоустройство сквера им. П.А. Журавлёва в Дубне завершат к середине декабря

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Сквер имени П.А. Журавлева благоустраивают в Дубне, о ходе работ и сроке их завершения рассказал в прямом эфире местного телеканала глава городского округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Он добавил, что город уже получил часть заказанных для сквера малых архитектурных форм, ведётся их установка. В ближайшее время в сквере подключат уличное освещение и иллюминацию, а также установят детские площадки.«На данный момент почти завершена укладка плитки, а теперь ведется стыковка основного пространства сквера с прилегающими дорожками. На следующей неделе подрядчик планирует завершить оснащение верхней части фонтана. Все сложные бетонно-монолитные работы уже выполнены», — сказал Максим Тихомиров.
Глава округа заверил, что все работы по благоустройству сквера будут завершены к 10-15 декабря.
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