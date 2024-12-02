В Московской области начали украшать подъездные группы и дворы

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С приближением зимних праздников жители Московской области активно готовят свои дома и дворы к встрече Нового года. Праздничное настроение уже наполнило городские улицы, а также дворы многоэтажных домов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Управляющие компании и неравнодушные граждане украшают входные группы и детские площадки яркими гирляндами, мишурой и светящимися фигурами.
В Красногорске уже установлены светящиеся снеговики и олени, а в Лобне — праздничные ёлки. Эти элементы декора создают атмосферу волшебства и радости, ожидаемой накануне новогодних праздников.
Если вы также хотите украсить свой двор к Новому году, можно обратиться в свою управляющую компанию.
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В Красногорске уже установлены светящиеся снеговики и олени, а в Лобне — праздничные ёлки. Эти элементы декора создают атмосферу волшебства и радости, ожидаемой накануне новогодних праздников.
Если вы также хотите украсить свой двор к Новому году, можно обратиться в свою управляющую компанию.
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Дайана Хусинова