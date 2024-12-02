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В Московской области начали украшать подъездные группы и дворы

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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С приближением зимних праздников жители Московской области активно готовят свои дома и дворы к встрече Нового года. Праздничное настроение уже наполнило городские улицы, а также дворы многоэтажных домов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Управляющие компании и неравнодушные граждане украшают входные группы и детские площадки яркими гирляндами, мишурой и светящимися фигурами.

В Красногорске уже установлены светящиеся снеговики и олени, а в Лобне — праздничные ёлки. Эти элементы декора создают атмосферу волшебства и радости, ожидаемой накануне новогодних праздников.



Если вы также хотите украсить свой двор к Новому году, можно обратиться в свою управляющую компанию.

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#двор
В городском парке Каширы открылась резиденция Деда Мороза
02 декабря 2024, 09:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Резиденция Деда Мороза заработала в городском парке Каширы, она расположена в шатре слева от главной парковой сцены, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Как рассказала директор городского парка Каширы Олеся Кожадей, зимний сезон здесь начался с зажжения праздничной иллюминации и гирлянд на новогодних елях. В парке провели шествие барабанщиков, организовали тематическую фотозону и угощение горячим чаем из самовара. Распахнула двери и резиденция главного зимнего волшебника.

«В домике царит сказочная атмосфера: стоит нарядная елка, мерцают гирлянды, на стенах изображены лесные звери», — говорится в сообщении.
Теперь любой желающий может написать письмо с заветным желанием и опустить его в почтовый ящик Деда Мороза, установленный в резиденции.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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В Систему-112 и ЕДДС в Кашире поступило 1758 вызовов
02 декабря 2024, 09:18

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

С 25 ноября по 2 декабря в Систему-112 и Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Кашира поступило 1758 вызовов. Из них в ЕДДС — 514, а по единому номеру «Системы – 112», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Среди них:

  • скорая медицинская помощь — 394 вызова;
  • полиция — 104 вызова;
  • пожарная служба — 8 вызовов;
  • газовая служба — 21 вызов;
  • остальные неэкстренные вызовы — 1231 (справочные, ложные, хулиганские и другие).
Операторы «Системы – 112» Подмосковья быстро оказывают помощь и вызывают экстренные службы на место происшествия.

Звоните по номеру 112, если вам нужна помощь одной или нескольких экстренных служб.

Нельзя звонить на номер 112 из любопытства или для проверки связи, так как это отвлекает операторов от помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

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#подмосковье
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Украинский флаг висит у входа по адресу стартапа правнучки Чкалова
02 декабря 2024, 08:36

Фото: iStock/rarrarorro

В бельгийском городе Левен по адресу стартапа правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* висит украинский флаг.
Ранее агентство сообщало, что Богданова* является частным предпринимателем и платит в Бельгии налоги. Она имеет право на различную деятельность: от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий, книгоиздания и образовательных услуг.

По адресу в предместье Левена, где и зарегистрировано юрлицо Богдановой*, стоит частный двухэтажный кирпичный дом, а рядом красуется украинский флаг, который четко указывает на политическую позицию обитателей дома.

В апреле 2024 года стало известно о возбуждении в отношении правнучки Чкалова уголовного дела по статье о призывах к терроризму. Поводом, в частности, стало интервью Богдановой* журналисту Олегу Кашину**, в котором она призывала к террористической деятельности.

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* Признана террористом и экстремистом в РФ
** Признан иноагентом в РФ
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#дома
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#рф
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Дилеры не могут продать автомобили покинувших РФ марок
IZ.RU: Автомобили покинувших РФ марок остаются на складах у дилеров
02 декабря 2024, 07:21

Фото: iStock/Fahroni

На российских складах остаются автомобили 2022 и более раннего года выпуска европейских брендов, которые не покупают россияне. Об этом пишут передают «Известия».
По данным издания, на складах остается примерно 170 машин европейских брендов, еще 150 автомобилей китайского производства и 60, сделанных в Корее. При этом каждый год эти машины только дорожают, несмотря на отсутствие спроса.

Из 170 «европейцев» 140 продают дороже семи миллионов, такие как Mercedes, Volkswagen и британские Land Rover. Притом что некоторые из них выпустили еще в 2020 и 2021 годах, и стоили они тогда намного дешевле.

«Но с уходом некоторых брендов из России полноценно обслужить такие автомобили практически невозможно. Например, одной из сложностей становится обновление программного обеспечения», — рассказала автоэксперт Юлия Милославская.

Сейчас россияне все чаще выбирают автомобили китайского производства. Для их покупки предлагаются выгодные проценты по автокредиту. Кроме того, на сегодняшний день в России их проще обслуживать, чем «европейцев».

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#автоваз
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Синоптик рассказал о погоде в Центральной России
Тишковец: температура в Центральной России зимой будет выше нормы
02 декабря 2024, 01:19

Фото: iStock/LexisJan

Зимние температуры в центральной части России будут на несколько градусов выше нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
«В Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на два-три градуса теплее климатической нормы. Аномальных отклонений количества осадков не прогнозируется», – отметил он.

Однако, по данным синоптика, снежный покров во второй половине зимы в столичном регионе будет достигать 30-50 сантиметров, а местами – до полуметра.

Несколько дней назад глава центра прогнозирования погоды «Метео» Александр Шувалов заявил, что в начале декабря погода в Москве будет влажной и однообразной, без сильного снегопада.

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#россия
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Рамзан Кадыров заявил, что будет тамадой на свадьбе блогера Гусейна Гасанова
01 декабря 2024, 18:45

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Рамзан Кадыров заявил, что будет тамадой на свадьбе блогера Гусейна Гасанова. Информация следует из ролика, который блогер опубликовал у себя в блоге.
Гасанов опубликовал видео с Кадыровым. Политик заявил, что будет тамадой на свадьбе блогера в том случае, если тот решит отметить ее в Грозном, а также пригласил всех на торжественное мероприятие.

Сам блогер добавил, что они уже договорились с Кадыровым, и подчеркнул, что свадьба состоится в ближайшее время. Глава Чечни сообщил, что это «уже вполне серьезно».

Кадыров в своем Telegram-канале написал, что вместе с блогером они посетили горы Итум-Калинского района.

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#рф
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Порядок прохождения контроля транспортных средств утвержден Путиным
01 декабря 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Zerbor

Порядок весового и габаритного контроля транспортных средств утвердил президент России Владимир Путин. С документом можно знакомиться на сайте официального размещения правовых актов.
Теперь «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» дополнен нормой о том, что хозяева транспортных средств обязуются пройти весовой и габаритный контроль их ТС по первому требованию уполномоченного лица.

Обязанность поможет исключить отказ хозяев ТС от указанной процедуры, когда того потребует Ространснадзор.

Ранее стало известно, кто в России может получать пенсию выше 50 тысяч рублей. Категории граждан назвала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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#новости
#транспорт
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Проститутки пообещали не повышать цены на услуги из-за роста курса доллара
01 декабря 2024, 15:20

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Работницы сферы секс-услуг пообещали не повышать цены из-за роста курса доллара, так как мужчины в попытках снять стресс всё чаще стали жаловаться на ставку Центробанка и взлетевший курс американской валюты. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Со слов топ-проституток, за последние дни спрос на их услуги вырос на 20%. Однако вместо прелюдий клиенты чаще говорят об экономической ситуации в мире. По словам психолога Ийи Лемман, сегодня услуги проституток обозначают не веселье и отдых, а, скорее, один из способов снять стресс.

«Девушки не хотят повышать стоимость услуги, потому что растёт и спрос. Плюсом — ставка на щедрость клиентов, которые всегда могут накинуть сверху или округлить сумму», — пояснила специалист.

Однако есть и такие работницы, которые наоборот стали серьезно завышать цены. По их мнению, им не будут оставлять чаевые, что напрямую влияет на их заработок. Среди тех и других есть и особо продуманные — некоторые представительницы древнейшей профессии ежедневно сохраняют курс доллара и требуют утверждаться по иностранной валюте, но платить и переводить рублём.

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#стресс
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В России ответили, кто в стране может претендовать на пенсию выше 50 тыс. руб
Пенсию выше 50 тыс. руб. в России могут получать работающие вбелую россияне
01 декабря 2024, 13:58

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Максимальный размер пенсии в стране неограничен, а значит, россияне могут получать выплаты свыше 50 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Она уточнила, что речь идет, в частности, о космонавтах, ветеранах боевых действий, Героях России, а также об инвалидах ВОВ и ее участниках. У данных категорий есть военная и страховая пенсии, сказала собеседница.

Однако это еще не все. Бессараб подчеркнула, что большая пенсия ждет тех, за кого работодатель делал большие взносы в течение всей трудовой деятельности.

«Нужно быть уверенным, что вы всю жизнь работали вбелую и получали заработную плату хотя бы выше среднего сейчас. Вообще, сейчас каждый может зайти в личный кабинет и посчитать, какая у него пенсия сформирована и сколько ему еще работать, грубо говоря, до 50», — добавила Бессараб.
Парламентарий заключила, что те, кто создал на старость финансовую подушку при помощи негосударственных фондов, тоже могут не беспокоиться.

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#мир
#россия
#россияне
#пенсии
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