В Московской области начали украшать подъездные группы и дворы

С приближением зимних праздников жители Московской области активно готовят свои дома и дворы к встрече Нового года. Праздничное настроение уже наполнило городские улицы, а также дворы многоэтажных домов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.