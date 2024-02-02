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В Подмосковье с начала года выполнили около 40 заявок на ремонт перил в подъездах

02 февраля 2024, 18:38
Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

38 заявок на ремонт перил и поручней в подъездах, поступивших от жителей Московской области в январе текущего года, выполнили управляющие компании многоквартирных домов под контролем жилищных инспекторов, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.

«С начала года было выполнено 38 заявок в категории «Отремонтировать ограждающие перила и поручни в подъезде». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких запросов снизилось на 42 процента», — отмечается в сообщении.
Больше всего требований по этой тематике поступило от жителей городского округа Красногорск — девять заявок. На втором месте Люберы с пятью заявками А третье место поделили округа Пушкинский, Одинцовский и Подольск, откуда пришло по три заявки.

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#подмосковье
#московская область
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В парке Долгопрудного открыли скульптурную группу, посвящённую детям
02 февраля 2024, 19:33

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Центральном парке Долгопрудного открыли новую скульптурную группу под названием «Бегущие дети. Детство». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Скульптура была создана в «Мастерской Алексея Шилова». Она символизирует добро, свет и радость детства, напоминая о важности семьи и детей в жизни каждого человека», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что в парке продолжается комплексная модернизация по нацпроекту «Жильё и городская среда».
«Парк открылся к 30-летию Победы весной 1975 года. За почти полвека изменились стандарты оформления и функциональности таких территорий. Поэтому мы решили привести это место в порядок, обновить инфраструктуру. Планируется, что весной-летом работы будут завершены, и уже осенью любимый парк предстанет перед горожанами в современном виде», – поделился планами министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.


Общая площадь объекта – 16 га. Там обустроят входные группы, обновят дорожки и тропинки, благоустроят историческую аллею, установят сухой фонтан.

Для любителей активного отдыха на территории построят скейт-парк, а для проведения массовых мероприятий – амфитеатр, большую и малую сцены. Кроме того, в парке проведут озеленение, установят современную систему уличного освещения и камеры видеонаблюдения.


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#михаил хайкин
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#московская область
#подмосковье
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Ушла из жизни супруга главы Дагестана Галина Меликова
02 февраля 2024, 19:23

Фото: iStock/jorgeantonio

После продолжительной болезни ушла из жизни супруга главы Дагестана Сергея Меликова Галина, об этом сообщает «РИА Новости» администрацию главы и правительства республики.
Галина Меликова скончалась в возрасте 62 лет. Как удалось выяснить агентству, причиной её смерти стала продолжительная болезнь.

«Галина Меликова скончалась в реанимации после длительной болезни», — рассказал собеседник «РИА».

Галина Меликова была военным врачом, лейтенантом медицинской службы запаса.

Напомним, 17 января стало известно о смерти супруги бывшей восьмой ракетки мира и победителя Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаила Южного Юлии. Она также скончалась в результате продолжительной болезни. Южная умерла в столице ОАЭ Дубае.

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#смерть
#дагестан
#болезнь
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В Подмосковье восстановят почти исчезнувшую популяцию хомяка обыкновенного
02 февраля 2024, 18:20

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

На территории Московской области планируют восстановить популяцию хомяка обыкновенного. Для разработки специальных мер Минэкологии проведёт в этом году специальные зоологические исследования, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Обыкновенный хомяк был совсем недавно внесён в Красную книгу региона. До 1960-х годов он был достаточно распространён в Подмосковье, однако затем численность популяции этих грызунов пошла на спад. Это объясняется увеличением антропогенной нагрузки на места обитания», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По словам зоологов, обыкновенные хомяки предпочитают селиться на лугах, в лесостепной зоне и в разнотравных степях. В Подмосковье этих грызунов можно было встретить едва ли не на каждом поле. Однако со временем распашка полей под сельхозугодья и применение пестицидов резко сократили популяцию этих животных за последние 20 лет.

К 2000 году считалось, что вид полностью исчез с территории региона. Сейчас это интересное животное можно встретить только в южных районах области – в городских округах Домодедово, Ленинский, Луховицы, Раменский и Серпухов. Именно там хомяков заметили натуралисты.
«Наши натуралисты подтвердили обитание такого интересного вида, как обыкновенный хомяк. Благодаря фотографии и координатам места встречи с животным зоолог может определить его видовую принадлежность, провести оценку места его обитания и численности», – добавил Фирсов.
Как рассказали в подмосковном Минэкологии, обыкновенный хомяк – самый крупный представитель подсемейства хомяков. Длина его тела может достигать 34 см, а вес доходить до 700 г. Эти грызуны всеядны – они могут есть как растительную пищу, так и насекомых, ящериц и лягушек. Осенью, когда настаёт пора готовить запасы на зиму, животные переходят на питание семенами и клубнями, которые переносят в своё жилище, запихнув за щёки.

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#тихон фирсов
#минэкологии мо
#животные
#природа
#подмосковье
#московская область
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Стало известно, кто чаще всего опаздывает на работу
Опрос: Чаще всего на работу опаздывает молодёжь
02 февраля 2024, 18:15

Фото: istockphoto.com/Doucefleur

Опрос SuperJob показал, что чаще всего на работу опаздывают россияне возрастом моложе 34 лет.
При этом, 65% опрошенных заявили, что никогда не опаздывают на работу, 18% признались в крайне редких поздних приходах на работу, а каждый двадцатый позволяет себе опаздывать несколько раз в месяц.

Как передаёт Газета.ру, россияне чаще всего винят в опозданиях на работу общественный транспорт и пробки на дорогах.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 37% россиян считаю график работы 5/2 идеальным. Отмечалось, 27% предпочитают сменный график работы, а для 23% респондентов самой подходящей является «удалёнка».

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#работа
#транспорт
#пробки
#опрос
#россияне
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Режиссёр Дьяченко назвал невероятно талантливым скончавшегося оператора Капиноса
02 февраля 2024, 17:58

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Режиссёр Дмитрий Дьяченко заявил, что скончавшийся накануне оператор Павел Капинос, был невероятно талантливым и чутким человеком и профессионалом.
«Паша был невероятно талантливым, очень чутким, деликатным оператором. Он чувствовал нюансы кадра больше других, любил артистов и старался сделать их красивыми в кадре. Никогда не был грубым, не вмешивался резко в процесс. И это его деликатность всегда хорошим образом отображалась в мягкой картинке. Он любил жизнь, был позитивным. Много у него было трудностей в жизни, но он в основном радовал и подбадривал остальных», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Дьяченко.

Он отметил, что его смерть стала грустной утратой для всех.

Ранее режиссер Анна Меликян сообщала, что российский оператор Павел Копинос умер в возрасте 48 лет.

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#смерть
#жизнь
#режиссёр
#оператор
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Депутат Картаполов: Надо проработать идею поднять призывной для новых россиян
02 февраля 2024, 17:47

Фото: istockphoto.com/scaliger

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о необходимости детально проработать инициативу о поднятии призывного возраста до 50 лет для новых россиян.
Он подчеркнул, что сам проект на эту тему пока не видел.

«Надо его очень детально прорабатывать с различными федеральными органами исполнительной власти, начиная с Министерства обороны, заканчивая другими заинтересованными структурами. Поэтому это не быстро и требует детального изучения, серьезного подхода. Но в любом случае он требует внимательного подхода и серьёзной проработки», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Картаполов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что авторам законопроекта о повышении возраста призыва до 50 лет для мужчин с приобретенным российским гражданством необходимо отозвать инициативу.

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#проект
#минтруд
#призыв
#россия
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В Волоколамске нашли останки убитого браконьерами лося
02 февраля 2024, 17:36

Фото: Фотобанк МО/Татьяна Коробейник

Останки лося, застреленного браконьерами, обнаружили инспекторы охотнадзора у деревни Большое Стромилово Волоколамского городского округа, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Добросовестные охотники тоже могут оставлять на месте охоты части туш отстрелянных ими животных. Но сезон охоты на лосей давно закончился, что говорит о явном нарушении с несоблюдением установленных нашим ведомством сроков», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Собранные инспекторами охотнадзора материалы о браконьерстве передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что сезон охоты на лося в Московской области завершился 10 января. После этого было выявлено несколько случаев браконьерства.

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#браконьеры
#лось
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#природа
#экология
#минэкологии мо
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Россиянам назвали экологичные методы получения радости
Психолог Маслакова рекомендовала праздновать любые свои достижения
02 февраля 2024, 17:31

Фото: istockphoto.com/fizkes

Психолог Анна Маслакова заявила, что для испытания радости и удовольствия, которые обеспечиваются гормонами в организме, люди используют различные способы, включая вредные, такие, как сладости, алкоголь, просмотр сериалов и т. д.
Однако, по её словам, есть и более экологичные методы искренне радоваться. К ним специалист отнесла умение отмечать любые свои победы и достижения.

«Научитесь праздновать любые свои победы. Почаще говорите себе: «Да, я это сделал!». Даже самые маленькие достижения ежедневно заслуживают внимания. Начинайте двигаться к своей большой цели маленькими шагами. Тогда вместо уныния и прокрастинации вы начнёте испытывать маленькую радость продвижения на каждом шаге. То же самое сделайте с неприятными задачами», — пояснила в беседе с Газета.ру Маслакова.

Также помочь может реальная активность, физические развлечения.

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#психолог
#жизнь
#развлечения
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На выставке-форуме «Россия» можно найти продукцию Подмосковья
02 февраля 2024, 16:55

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Продукция подмосковных фермеров представлена на выставке-форуме «Россия»

Подмосковную продукцию можно найти в павильоне №48 на ВДНХ. В рамках ярмарки каждый день проходят дегустации сыров, пастилы и меда.


«Желание реализовать свой продукт на ярмарке в рамках выставки «Россия» проявил не один десяток наших фермеров. Так, в 48 павильоне ВДНХ можно попробовать продукцию из разных уголков Московской области. В феврале производители нашего региона представят мясные деликатесы, авторские сыры и сладости», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На выставке в феврале представлена продукция восьми фермерских хозяйств Подмосковья.


Стоит отметить, что все желающие смогут попробовать и приобрести сладости, мясные деликатесы, домашние йогурты, творог, сыры и даже сметану.


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#владислав мурашов
#вднх
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#выставки
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