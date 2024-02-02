В Подмосковье с начала года выполнили около 40 заявок на ремонт перил в подъездах

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«С начала года было выполнено 38 заявок в категории «Отремонтировать ограждающие перила и поручни в подъезде». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких запросов снизилось на 42 процента», — отмечается в сообщении.Больше всего требований по этой тематике поступило от жителей городского округа Красногорск — девять заявок. На втором месте Люберы с пятью заявками А третье место поделили округа Пушкинский, Одинцовский и Подольск, откуда пришло по три заявки.
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