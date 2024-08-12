В Подмосковье с начала сезона совершили 12 млн поездок на арендованных самокатах

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области с начала сезона совершили более 12 млн поездок на арендованных самокатах. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Сезон кикшеринга в регионе был открыт в конце марта. За это время электросамокатами воспользовались более 12 млн раз. Средняя продолжительность аренды составила 16 минут, максимальное расстояние поездки – 50 км», – отметили в ведомстве.Там добавили, что среди городских округов электросамокаты больше всего популярны в Долгопрудном, Королёве и Красногорске.
Сегодня в области доступно для аренды около 28 тыс. электросамокатов. В Подмосковье оборудовано 13 тысяч виртуальных парковок возле станций метро, МЦД или железнодорожных станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью.
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Лора Луганская