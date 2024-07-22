Депутат Колунов предложил создать в России самокатно-патрульную службу

Фото: телеграм-канал ГАИ МО
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать в России самокатно-патрульную службу по аналогии с дорожно-патрульной. Она могла бы следить за движением электросамокатов, сообщается в телеграм-канале подмосковной Госавтоинспекции.
«Предлагаю создать СПС – самокатно-патрульную службу. Нужно оснастить её средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно», – сказал Колунов в беседе с 360.ru.Депутат напомнил, что в нижнюю палату парламента поступил законопроект о введении штрафов за нарушение правил дорожного движения пользователями электросамокатов. При этом пока не прорабатывался вопрос о том, кто будет контролировать нарушителей и штрафовать их.
В июне Колунов заявлял, что номера в России должны устанавливаться на все электросамокаты – как прокатные, так и личные. По его задумке, это поможет искать и наказывать виновников аварий на дорогах, а в результате повысит безопасность.
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Лора Луганская