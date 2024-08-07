Подмосковным самокатчикам объяснили, зачем спешиваться на пешеходных переходах

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Пользователям электросамокатов необходимо преодолевать пешеходные переходы пешком, заявили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Там напомнили правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности.
«Чтобы избежать травм и быть в безопасности, катаясь на велосипеде или самокате, спешивайтесь на переходе. Там встречаются транспортные потоки, движущиеся в разных направлениях и с разной скоростью. Это по умолчанию опасно. Позвольте водителям автомобилей заблаговременно заметить вас и остановиться», – призвали в министерстве.Там добавили, что важно ездить аккуратно и соблюдать скоростной режим.
«Также пользуйтесь велодорожками. А если едете на самокате по тротуару, помните, что у пешеходов на нём приоритет. Рекомендуем двигаться со скоростью пешеходного потока без резких обгонов. Пугать прохожих тоже не стоит, поэтому используйте звонок только в крайних случаях», – отметили в пресс-службе.Там также подчеркнули, что нельзя кататься на самокате вдвоём, иначе у него смещается центр тяжести, маневрирование становится непредсказуемым, а падение очень вероятным. К тому же не следует забывать надевать защитную экипировку и световозвращатели.
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Лора Луганская