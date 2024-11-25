В «Аэроэкспресс» изменятся тарифы на поезда и автобусы

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С 3 декабря изменятся тарифы на поезда и автобусы «Аэроэкспресс», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на «Аэроэкспресс».
стоимость билета по тарифу «Стандарт» составит 650 рублей; тарифы «Стандарт Туда — Обратно», «Бизнес» и «Бизнес Туда — Обратно» также будут проиндексированы; стоимость одной поездки в/из аэропорта по тарифам группы «Подписка» составит от 133 рублей, по абонементу — от 230 рублей; стоимость поездки на экспресс-автобусах на всех направлениях составит 400 рублей в одну сторону и 700 рублей туда и обратно. стоимость одной поездки на экспресс-автобусе по тарифам группы «Подписка» составит от 120 рублей, по абонементу — от 207 рублей.
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Дайана Хусинова