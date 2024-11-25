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В «Аэроэкспресс» изменятся тарифы на поезда и автобусы

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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С 3 декабря изменятся тарифы на поезда и автобусы «Аэроэкспресс», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на «Аэроэкспресс».


Тарифы на поезда «Аэроэкспресс»:

  • стоимость билета по тарифу «Стандарт» составит 650 рублей;
  • тарифы «Стандарт Туда — Обратно», «Бизнес» и «Бизнес Туда — Обратно» также будут проиндексированы;
  • стоимость одной поездки в/из аэропорта по тарифам группы «Подписка» составит от 133 рублей, по абонементу — от 230 рублей;
Для пассажиров с 10 декабря расширится линейка тарифов «Семейный»: теперь можно будет использовать тариф «Семейный» не только для поездок «туда-обратно», но и для поездок в одну сторону. Тариф предназначен для двух взрослых пассажиров и трёх детей. Стоимость поездки для одного пассажира в рамках тарифа составит от 300 рублей.

Тарифы на экспресс-автобусы «Аэроэкспресс»:

  • стоимость поездки на экспресс-автобусах на всех направлениях составит 400 рублей в одну сторону и 700 рублей туда и обратно.
  • стоимость одной поездки на экспресс-автобусе по тарифам группы «Подписка» составит от 120 рублей, по абонементу — от 207 рублей.
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#аэроэкспресс
#поезда
#автобусы
#тариф
#поездки
#тарифы
Сомнолог назвала причины возникновения лунатизма
Врач Золотарева: лунатизм часто передается от родителей к детям
25 ноября 2024, 11:44

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Лунатизм, также называемый сомнабулизм, представляет собой расстройство, при котором люди совершают сложные действия, находясь в состоянии сна. Часто оно передается генетически, рассказала врач-кардиолог, сомнолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева. По ее словам, причины возникновения лунатизма изучены не до конца, но ученые выделяют несколько факторов, которые влияют на его развитие, среди них — стресс и высокая эмоциональная нагрузка.
«Различные ситуации, такие как экзамены, проблемы в семье или на работе, вызывая эмоциональное перенапряжение, способствуют нарушение нормального цикла сна, что может привести к появлению симптомов лунатизма», — поделилась она в беседе с «Известиями».
Еще одним ключевым фактором Золотарева назвала проблемы со сном. Организм, систематически не получающий достаточное количество отдыха, пытается компенсировать его за счет фаз глубокого сна, во время которых как раз и может возникнуть лунатизм.

Сомнолог отметила влияние и некоторых лекарственных препаратов, особенно тех, что оказывают воздействие на ЦНС. Такие медикаменты могут спровоцировать эпизоды сомнабулизма.
«Алкоголь и наркотики, нарушая нормальный цикл сна, могут также вызвать появление лунатических состояний. Алкогольное опьянение особенно часто приводит к учащению приступов у людей, склонных к этому расстройству», — пояснила эксперт.
Врач также добавила, что сомнабулические состояния могут быть спровоцированы апноэ сна, синдромом беспокойных ног и другими нарушениями сна.

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Детские костюмы, наряды на Новый год 2025: Стилист рассказала про тренды для мальчиков
Стилист Скороходова перечислила трендовые образы для мальчиков в новогодние праздники
25 ноября 2024, 11:39

Фото: iStock/Artfoliophoto

Приближающиеся новогодние утренники начинают беспокоить родителей, ведь очень важно правильно выбрать для ребенка наряд — яркий и удобный.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» отметила, что наряд для мальчиков стоит выбирать с особенной тщательностью.

«Мальчики, как правило, очень активны, поэтому наряд не должен сковывать движения и приносить дискомфорт», — отметила она.

Анна Скороходова перечислила трендовые образы для мальчиков в новогодние праздники.

Рубашка с бабочкой и свободными брюками: подойдет для встречи торжественных моментов. Рубашка может быть как классических расцветок (белый, серый, бежевый, синий), так и с узорами и всевозможными причудливыми принтами.

Льняной костюм бежевого или серого оттенка с белой футболкой: стильный, удобный и интересный вариант. Вместо пиджака можно смело использовать жилетку.

Футболка или джемпер спокойного цвета; джинсовка оттенка хаки, беж или в синем цвете с брюками в расслабленном стиле: такой наряд позволит ребенку веселиться, чувствуя себя раскованно и комфортно.

Полосатая футболка со светлыми шортами или свитшот с новогодним рисунком и джоггерами: особенно подойдет, если впереди намечаются игры, много движения, много взаимодействия с другими детьми.

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#ребёнок
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Котельную №1 в Лотошине ждёт реконструкция
25 ноября 2024, 11:37

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Реконструировать котельную №1 мощностью 5,2 МВт планируется в городском округе Лотошино, подряд на проведение работ уже выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию котельной, расположенной по адресу: посёлок Лотошино, улица Микрорайон, дом №9, и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта. Завершение работ намечено на 2026 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 106 миллионов 533 тысячи 260 рублей, заявки принимаются до 4 декабря.

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#комитет по конкуретной политике мо
#лотошино
#котельная
#реконструкция
#жкх
#теплоснабжение
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В парках Каширы проводят мастер-классы и занимаются творчеством
25 ноября 2024, 11:30

Фото: istockphoto / Halfpoint

В парках Каширы каждую неделю проходят разнообразные мероприятия, привлекающие жителей и гостей города. Благодаря систематическому расписанию, разработанному сотрудниками парков, каждый сможет найти занятие по душе. Мероприятия организованы в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья» и подходят для всей семьи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ознакомиться с расписанием мероприятий можно с 25 ноября по 1 декабря в городских парках Каширы.

«Мастер классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — сообщила директор городского парка Олеся Кожадей.
Ознакомиться с подробной информацией и записаться на мастер-классы можно в Telegram-канале.

Узнать афишу мероприятий можно в телеграм-чате «Кашира. Культура. Спорт».

Возрастное ограничение — 0 .

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#парки
#развлечения
#отдых
#подмосковье
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Минздрав РФ обвинили в попытке выпуска антибиотика по фальшивым документам
25 ноября 2024, 11:30

Фото: iStock/ ClaudioVentrella

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал виновным Министерство здравоохранения России (Минздрав РФ) в попытке выпустить лекарственный препарат по подложным документам, проинформировал портал «Известия».
Ведомство зарегистрировало препарат по подложным документам. Индийская компания «Копран Ризерч лабораториз лимитед» обратилась в столичный суд с иском против Минздрава России, в котором она заявила о нарушении патентных прав на использовании своей субстанции для препарата «Биапенем».

Держатель регистрационного удостоверения — «Джодас Экспоим». Это российское юридическое лицо иной индийской фармацевтической компании. Представители «Джодас» сфальсифицировали письменное согласие на использование произведенного ими действующего вещества, подчеркнула обратившаяся в суд компания в своём иске. Субстанция должна была входить в состав «Биапенема». В июне 2024 года суд Москвы выяснил, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. В первой инстанции Арбитражный суд отменил и признал незаконным бездействие Министерства здравоохранения РФ.

Отмечалось, что ведомство не предприняло действий по приостановлению и отмене государственной регистрации фармацевтического препарата «Биапенем», невзирая на то, что «Джодас Экспоим» предоставил подложные документы и данные об активном действующем веществе и его производителе.

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Детские костюмы, наряды на Новый год 2025: Стилист рассказала про тренды для девочек
Стилист Скороходова перечислила тренды детских образов на новогодние праздники
25 ноября 2024, 11:22

Фото: iStock/diignat

Наступила последняя неделя ноября, а это значит, что детские новогодние утренники и всевозможные праздники все ближе и ближе. Чтобы без суматохи все успеть, стоит начать готовиться уже сейчас.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» при выборе наряда для ребенка порекомендовала обратить внимание на тренды и тенденции, пришедшие с зеленой деревянной змеей — символом 2025 года.

«Конечно же, это зеленый цвет. Девочкам с медными или каштановыми волосами крайне повезло: они могут смело примерить пышные платья с юбкой из фатина красивого насыщенного изумрудного оттенка. Если зеленый цвет не понравится или не подойдет, то всегда можно выбрать какие-то аксессуары в этом оттенке: балетки, сумочка, ободок — любое дополнение, которое дополнит праздничный образ», — поделилась эксперт.

Анна Скороходова рассказала о трендовых образах для девочек в новогоднюю ночь.

Платье из бархата или с бархатными вставками: смотрится очень эстетично и вполне самостоятельно. Дополнением может быть пышная юбка с фатином. Если хочется что-то посмелее, то образ можно дополнить грубыми ботинками и косухой.

Платье с перьями или материалом, имитирующим перья: романтично и аккуратно. Можно выбрать платье с отрезной талией, где юбка украшена перышками. Таким образом композиция будет смотреться очень лаконично.

Платье с рюшами или всевозможными оборками: такой наряд смотрится празднично, при этом его можно интегрировать и в повседневный гардероб ребенка. Добавить торжественности можно с помощью аксессуаров: цветные колготки, яркие туфли, заколки, сумочки и украшения.

Стильная блюза с принтом или свитшот с новогодними надписями в сочетании с брюками клеш: альтернатива для девочек, которые не любят платья и юбки. Такой образ можно дополнить цепочками, ремнем, брошью.



Фото: iStock/Liudmila Kudritskaya

Также стилист отметила, что к любому образу для праздничного настроения можно добавить пайетки, блестки и кристаллы, и не стоит забывать про смелые прически.

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#праздники
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#мода
#змея
#одежда
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В двух округах Подмосковья оптимизировали работу шести светофоров
25 ноября 2024, 11:00

Фото: iStock/diignat

Режим работы шести светофоров изменили на территории округов Щёлково и Лосино-Петровский для оптимизации дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В городе Щёлково на трёх светофорах, регулирующих движение на Фряновском шоссе, был добавлен режим «красный всем». А на территории рабочего посёлка Монино округа Щёлково изменили режим работы светофора на перекрёстке Московской и Железнодорожной улиц, благодаря чему интервал движения по главной дороге из Лосино-Петровского в сторону Горьковского шоссе увеличился с 74 до 130 секунд», — говорится в сообщении.
В Лосино-Петровском округе также увеличили интервал движения по главной дороге от города в сторону рабочего посёлка Монино с 73 до 130 секунд. Для этого был изменён режим работы светофоры на пересечении двух шоссе: Монинского и Носовихинского. Кроме того, в рабочем посёлке Свердловский была скорректирована работа светофора, регулирующего проезд на перекрёстке Монинского шоссе с дорогой в сторону Орловки.

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#минтранс мо
#светофор
#дороги
#щёлково
#лосино-петровский
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В Москве обещают небольшой снегопад и до -4
Синоптик Ильин: в Москве ожидается небольшой снегопад и до -4 во вторник
25 ноября 2024, 10:47

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве во вторник, 26 ноября, ожидается небольшой снегопад, от -2 до -7 ночью, и от -2 до -4 градусов мороза днем. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, слабые осадки будут вызваны теплым атмосферным фронтом, проходящим через столицу.
«В среду ночь еще продержится у нас без осадков с практически такой же температурой — -2...-7 °С ночью, а днем может местами потеплеть до 0... 1 °С. По области еще до -4 °С в отдельных районах будет сохраняться», — рассказал он в беседе с RT.
Ильин также добавил, что атмосферное давление будет постепенно снижаться с 760 миллиметров ртутного столба в понедельник до 750-752 единиц к концу недели.

Свой прогноз на вторник, 26 ноября, также дала астролог Оксана Воронина. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что в этот день Меркурий снова станет ретроградным и принесет с собой множество неурядиц: ошибки в документах, опоздания, забывчивость и всякого рода нестыковки.
«В этот период очень важно поставить заслон для ненужной информации, а все необходимые данные тщательно проверять — ничего нельзя принимать за чистую монету», — поделилась она.
Астролог подчеркнула, что в этот день не рекомендуется устраиваться на новую работу, а если других вариантов нет, то следует обстоятельно договариваться обо всем с работодателем. Также, по ее словам, не следует заводить домашних животных, кроме тех, кто появляется в жизни неожиданно.
«На этот раз ретроградный Меркурий будет проходить в Стрельце, а основной дар этого знака – умение мыслить масштабно и стратегически. Поэтому период станет идеальным, чтобы определиться с главной целью, основной задачей и задать себе вопросы: чего я хочу от жизни, куда иду и как могу прийти?», — добавила Воронина.
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#атмосферное давление
#астролог
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Аварийно-восстановительная служба устранила более 700 нарушений
25 ноября 2024, 10:38

Фото: iStock/Yury Karamanenko

На прошлой неделе в ГКУ МО «МОС АВС» был зафиксирован 721 случай технологических нарушений на объектах инфраструктуры, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Среди них:

  • 142 случая с подачей горячей воды;
  • 250 — проблемы с теплоснабжением;
  • 210 — перебои с электричеством;
  • 117 — проблемы с водоотведением.

Все проблемы были успешно решены. За указанный период оперативные группы совершили 50 выездов в регионы, рабочие бригады — 48. Было проведено 49 мероприятий по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом.

С начала 2024 года специалисты ГКУ МО «МОС АВС» совершили 7342 выезда. Из них: 1447 — рабочие бригады; 5895 — оперативные группы.

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Штрафы за парковку у контейнерных площадок в Подмосковье превысили 1 млн рублей

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#нарушения
#инфраструктура
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