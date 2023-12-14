В Подмосковье с января стартует новый этап расселения аварийных домов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
С 1 января будущего года в Подмосковье стартует новый этап расселения аварийных домов, признанных таковыми после 2017 года. Об этом объявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, выступая на «Часе правительства» в Мособлдуме.
«Губернатор поставил задачу ускорить темпы расселения непригодного жилья и дать возможность людям быстрее переехать в новые квартиры. Программа по расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, завершается в Подмосковье досрочно, за два года. Новый этап программы тоже предполагает ускоренное расселение», – отметил Локтев.Он рассказал, что в Подмосковье большая программа расселения, много жителей ждёт своей очереди.
«Поэтому мы в поиске решений, которые помогут ускорить и упростить процесс. В будущем году у нас стартует второй этап программы расселения жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Это коснётся ещё почти 24 тыс человек и 380 тыс «квадратов», – пояснил Локтев.По его словам, с помощью сертификатов в Московской области планируется расселить свыше 50 тысяч кв м.
«В прошлом году мы запустили такой механизм, как сертификат для переселенцев из аварийного жилья. Это был своего рода эксперимент. В первую очередь, это свобода выбора: ты не привязан к месту, можешь переехать в другой округ, вложиться в строительство дома или в ипотеку. Мы компенсируем 130 тыс рублей за «квадрат» и помогаем людям быстрее выбраться из непригодного жилья», – рассказали министр.Чтобы получить сертификат по новой программе, необходимо, чтобы дом был признан аварийным после 1 января 2017 года и включён в госпрограмму. Это должно быть единственное жильё у собственника. А право собственности должно быть приобретено до признания дома аварийным.
Подать заявление можно с 1 января будущего года, а заключить соглашение о представлении сертификата – до 31 мая 2024-го.
Читайте также:
В Подмосковье будут штрафовать за неоплаченный провоз багажа сверх нормы
Мособлдума продлила в Подмосковье срок действия нескольких социальных льгот
Председатель Мосгордумы Шапошников рассказал о совместной работе с подмосковными депутатами
Лора Луганская