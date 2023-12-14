В Подмосковье с января стартует новый этап расселения аварийных домов

Стоимость проезда легковых автомобилей по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4 481 рубль. Об этом сообщили в пресс-службе Автодора. При этом проезд по участку М-12 от Нижнего Новгорода до Казани обойдётся для легковушек в 1 660 рублей.