В Подмосковье скорректировали работу светофоров на трёх перекрёстках

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы светофоров поменяли на трёх перекрёстках в Московской области для оптимизации дорожного движения, изменения произошли на территории Чехова, Жуковского и Воскресенска, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Чехове была скорректирована работа светофора на пересечении улиц Гагарина и Комсомольской: теперь по утрам и вечерам время выезда на Гагарина с Комсомольской увеличено пять секунд. А в Воскресенске было увеличено время работы пешеходного светофора на перекрёстке улицы Горького с улицей Менделеева», — говорится в сообщении.Кроме того, в городе Жуковский на шесть секунд увеличено время левого поворота с улицы Лацкова на улицу Гагарина.
Оптимизация работы светофоров в регионе продолжается.
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