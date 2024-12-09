Загруженность подмосковных дорог утром 9 декабря составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 9 декабря, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и 17 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Пятницкое, Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Общее число машин на дорогах Подмосковья сегодня утром составляет более 878 тысяч, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов