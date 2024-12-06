Подмосковных водителей предупредили о снегопаде и гололедице

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Синоптики прогнозируют в Московской области в ночь на субботу снегопад и гололедицу. Температура в тёмное время суток опустится до -6°С. Снег, по словам метеорологов, будет идти все выходные, предупредили автомобилистов в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Дорожные службы отслеживают ситуацию. Он готовы проводить уборку снега и противогололёдную обработку, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта. Ведомство призывает автомобилистов быть предельно внимательными, не отвлекаться за рулём на телефон. Необходимо соблюдать скоростной режим, водить плавно, резко не перестраиваться и не обгонять», – отметили в пресс-службе.Там посоветовали быть как можно аккуратнее на поворотах и съездах, заранее снижать скорость перед переходами и пропускать пешеходов. В министерстве также обратили внимание водителей на то, что нельзя выезжать на дорогу на летней резине.
Пешеходов призвали носить световозвращатели, а также переходить дорогу и железнодорожные пути только по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. А при возникновении чрезвычайных ситуаций или ДТП нужно звонить по номеру 112.
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Лора Луганская