В Подмосковье снизилась численность опасных лесных вредителей

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Места распространения непарного тутового шелкопряда проверили на участках лесного фонда в трёх городских округах Московской области, специалисты зафиксировали значительное снижение количества кладок этого насекомого, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«В рамках подготовки мероприятий по борьбе с непарным тутовым шелкопрядом обследования проводились в лесах округов Луховицы, Егорьевск и Шатура. По сравнению с весной прошлого года количество кладок и численность яиц этого вредителя снизились в 3-3,5 раза», — отметил председатель Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.Он добавил, что полученные данные позволяют предполагать, что при проведении необходимой обработки очагов распространения этого вредителя и отсутствии температурных аномалий этим летом численность непарного тутового шелкопряда снизится до нормативных показателей.
В ведомстве отметили, что этим летом планируется обработать от шелкопряда более 10 тысяч гектаров земель лесного фонда, расположенных на востоке Подмосковья.
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Лев Каштанов