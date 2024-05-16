В Подмосковье проверили пожарную безопасность участков на границах с лесами

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Земельные участки, граничащие с лесами, проверили в Московской области на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, в ходе рейдов было выявлено более полутора тысяч нарушений, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«В рамках акции «Смежник» по проверке территорий, расположенных на границах с землями лесного фонда, было проведено свыше 3,7 тыс. патрулирований, обследовано около 7 тысяч участков и выявлено 1508 нарушений лесного законодательства», — отметил глава Комлесхоза области Евгений Агулов.В ведомстве также напомнили, что в Московской области за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены крупные штрафы и возможна уголовная ответственность. Для физических лиц штрафы составляют от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, виновному в повреждении или уничтожении леса грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.
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