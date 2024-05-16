Для подмосковной акции «Лес Будущего» подготовили более 102 тысяч сеянцев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Более 102 тысяч сеянцев ели, дуба и сосны выкопали в лесных питомниках Московской области для того, чтобы посадить их в ходе подмосковной экологической акции «Лес Будущего», которую проведут в субботу, 18 мая, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
Акция «Лес Будущего», принять участие в которой смогут все желающие, будет проводиться на 16 специально подготовленных площадках. Выбрать наиболее удобную для себя локацию можно при помощи онлайн-карты.«Сеянцы деревьев достают из специальных холодильников, которые были сделаны в филиалах областного Центрлесхоза ещё в начале весны», — отмечается в сообщении.
Акция начнётся в 10 утра, до мест высадки деревьев участников довезут на бесплатных автобусах. Инструменты для посадки саженцы будут выдавать на месте.
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Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье
Лев Каштанов