В Подмосковье с начала года отремонтировали 30 почтовых ящиков

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
30 почтовых ящиков отремонтировали в Московской области по заявкам жителей за текущий январь, работы провели управляющие компании, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области.
«В январе этого года от жителей Подмосковья поступило 30 заявок на ремонт почтовых ящиков, что на 60 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Под контролем государственного жилищного надзора все дефекты были устранены», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что больше всего жалоб на испорченные почтовые ящики поступило от жителей городского округа Балашиха. В антирейтинг вошли также Лыткарино, Красногорск и Одинцовский городской округ.
Читайте также:
Коммунальные системы МО обеспечивают услугами водоснабжения свыше миллиона людей
В Воскресенском округе восстановили работу котельной
Число жалоб на состояние межпанельных швов в подмосковных домах снизилось на четверть
Лев Каштанов