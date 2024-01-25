В Подмосковье за неделю обнаружили около 600 вандальных надписей-граффити

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Несколько сотен хулиганских надписей-граффити выявили за неделю в Московской области, причем более 400 из них помоги обнаружить патрули мобильных комплексов с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«За прошлую неделю удалось выявить 585 случаев граффити, из которых 469 были обнаружены мобильными комплексами с искусственным интеллектом во время патрулирования территорий, еще 116 рисунков зафиксировали инспекторы», — уточнила глава ГУСТ Подмосковья Свелана Аипова.
Она добавила, что вся информация об испорченных рисунками и надписями стенах передаётся ответственным лицам, которые устраняют нарушения.
Читайте также:
В Подмосковье с начала года отремонтировали 30 почтовых ящиков
В Подмосковье специалистами было устранено свыше 400 засоров канализаций
В Подмосковье назвали округа-лидеры по уборке снега
Лев Каштанов