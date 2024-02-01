В Подмосковье со 2 февраля изменится расписание некоторых электричек

Фото: пресс-служба Минтранса МО
«На перегоне между станциями Голутвин и Щурово 2 и 9 февраля будут менять рельсы. Работы запланированы на утренние часы — с 5:20 до 9:20. Кроме того, 2, 5,6,7 и 9 февраля ремонт будут проводить на железнодорожном мосту через Оку. Период работ — с 6:25 до 10:25», — говорится в сообщении.На период ремонта у некоторых электричек, которые курсируют между станциями Москва-Пассажирская-Казанская, Голутвин и Шиферная, будет меняться время отправления и прибытия, а также количество остановок.
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