В Подмосковье сократилось число случаев травмирования граждан в границах МЖД

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
За прошлый год количество несчастных случаев на ж/Д станциях сократилось на 11%.
«Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах. Для снижения количества несчастных случаев во всех регионах Московской железной дороги работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. В учреждениях школьного и дошкольного образования организовываются профилактические мероприятия», — подчеркнули в министерстве.
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