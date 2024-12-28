В Подмосковье сотрудники ДПС прокатили ребёнка на служебной машине с сиреной

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Сотрудники Госавтоинспекции Дмитровского городского округа вместе с представителями благотворительного «ДоброФонда» исполнили мечту 12-летнего Арсения Осипова прокатиться на автомобиле ДПС с включённой сиреной, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Посадив мальчика в салон автомобиля, стражи порядка включили звуковую сигнализацию и прокатили его по служебной площадке. Сотрудники ГАИ также взяли мальчика с собой на инструктаж автоинспекторов. Антон также посмотрел на построение сотрудников ДПС, заступающих на службу», — говорится в сообщении.Полицейские рассказали, как проходит день инспектора ДПС, в чём состоят его служебные обязанности и для чего на его обмундировании обязательные световозвращающие элементы. Кроме того, сотрудники познакомили Антона с устройством служебного автомобиля и провели экскурсию по регистрационно-экзаменационному отделу.
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Лев Каштанов