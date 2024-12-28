В Подмосковье в дни новогодних каникул проведут рейды по соблюдению ПДД

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Рейды по выявлению нетрезвых водителей и других нарушений ПДД проведут на дорогах Московской области сотрудники Госавтоинспекции с период с 29 декабря по 8 января, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В регионе в дни новогодних каникул будут организованы массовые рейды и проверки по соблюдению правил дорожного движения — от выявления пьяных за рулём до следования установленным нормативам при перевозке детей», — говорится в сообщении.Помимо рейдов, в регионе также будут проводить разъяснительную и информационно-пропагандистскую работу, направленную на снижение травматизма на дорогах и объектах железнодорожной инфраструктуры. Внимание будет уделено также любителям катания на снегоходах, квадроциклах и тюбингах.
Читайте также:
Пассажиры Мострансавто за год увеличили количество поездок на 15%
На дорогах Подмосковья обеспечат безопасный проезд в новогодние праздники
Комплексы «Азимут 4» снизили аварийность в местах концентрации ДТП в Подмосковье
Лев Каштанов