В Подмосковье сотрудники ГАИ помогли беременной женщине добраться до роддома

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Сотрудники Госавтоинспекции отделения городского округа Чехов капитан полиции Александр Беляев и старший лейтенант полиции Семён Елисеев сопроводили машину с роженицей до роддома, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«За помощью к экипажу ДПС на 73-м километре Старосимферопольского шоссе обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что везёт свою жену, у которой начались роды, и он боится, что они не успеют доехать до родильного дома. Полицейские решили сопроводить автомобиль с роженицей», — говорится в сообщении.Благодаря помощи сотрудников ГАИ женщину привезли в медицинское учреждение вовремя, она благополучно родила мальчика. После выписки Александр Беляев и Семён Елисеев приехали поздравить семью с рождением сына, а их поблагодарили за помощь.
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