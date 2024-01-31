В Подмосковье стали известны победители конкурса «Дай лапку!»

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МосОблЕИРЦ поздравляет победителей конкурса «Дай лапку!». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
По итогам конкурса было выбрано 10 победителей.
Стоит отметить, что в качестве приза победители получили годовые сертификаты на телеветеринарию, которые они получат по электронной почте до конца февраля.
За три месяца конкурса было оценено свыше более 8 тысяч фото и видео-работ с участием животных от жителей Подмосковья.
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«Клыкастый красавец из Одинцово, умнейший пес-трудяга из Люберец, улыбчивый геккон, котейка-мотоциклист, кот-директор, старые знакомые Оскар и Умка. Конкурс видеоработ выиграли забавные малыши на ёлке и кот, исполняющий неповторимый цирковой трюк с тазом», — поделились в министерстве.
За три месяца конкурса было оценено свыше более 8 тысяч фото и видео-работ с участием животных от жителей Подмосковья.
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Мира Полтева