Выставка фотографа Забегина «Ветер в гриве» откроется 1 февраля в Шереметьево

Фото: пресс-служба Федерации конного спорта России
Завтра, 1 февраля, в терминале С московского международного аэропорта Шереметьево откроется уникальная экспозиция работ фотохудожника Александра Забегина «Ветер в гриве». Как несложно догадаться, основная тема фотографий — лошади и всё, что с ними связано.
Выставка, представляемая воздушной гаванью, пройдёт при поддержке Федерации конного спорта России. Автор работ — известный фотограф, член Союза журналистов России Александр Забегин. А ещё это человек, беззаветно и искренне преданный лошадям, которые давно уже стали источником вдохновения для его искусства.
В послужном списке фотохудожника числятся 20 персональных выставок в России и за её пределами, победы в международных конкурсах, долгие годы сотрудничества с музеями и галереями, публикации в книгах, газетах и журналах, как отечественных, так и зарубежных. С 2005 года Александр Забегин работает на всех значимых турнирах, проводимых под эгидой Федерации конного спорта России.
Фото: пресс-служба Федерации конного спорта России
В его произведениях отражается грация и пластика лошадей, а также сила и мощь этих благородных животных. Фотографии Забегина достоверно передают сочетание скорости и напора, присущую лошадям, с их нежностью и беззащитностью. Они также погружают зрителя в мир тонких отношений между животным и человеком. Из работ мастера становится понятно, что лошадью нельзя управлять. С ней можно только дружить.
Посетить экспозицию смогут все желающие, и, как представляется, в них не будет недостатка. На этот случай для гостей выставки будет организована специальная парковка. Все подробности можно уточнить по телефону: +7(916) 338-8510.
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В послужном списке фотохудожника числятся 20 персональных выставок в России и за её пределами, победы в международных конкурсах, долгие годы сотрудничества с музеями и галереями, публикации в книгах, газетах и журналах, как отечественных, так и зарубежных. С 2005 года Александр Забегин работает на всех значимых турнирах, проводимых под эгидой Федерации конного спорта России.
В его произведениях отражается грация и пластика лошадей, а также сила и мощь этих благородных животных. Фотографии Забегина достоверно передают сочетание скорости и напора, присущую лошадям, с их нежностью и беззащитностью. Они также погружают зрителя в мир тонких отношений между животным и человеком. Из работ мастера становится понятно, что лошадью нельзя управлять. С ней можно только дружить.
Посетить экспозицию смогут все желающие, и, как представляется, в них не будет недостатка. На этот случай для гостей выставки будет организована специальная парковка. Все подробности можно уточнить по телефону: +7(916) 338-8510.
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Александр Бойцов