В Подмосковье стартовала акция «День сдачи ЕГЭ родителями»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
«В Подмосковье к акции присоединились более 20 тысяч человек, в этом году проверяются знания по истории», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Она объяснила, что участники акции проходят все этапы настоящего ЕГЭ от входа в экзаменационный кабинет до выполнения заданий на специальных бланках. Такая необычная репетиция экзамена позволяет родителям и самим выпускникам лучше разобраться в происходящим, что помогает снизить уровень тревожности.
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