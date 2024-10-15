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В Подмосковье стартовало народное голосование по программе «100 прудов и озёр»

15 октября 2024, 16:22

Видео: пресс-служба Минэкологии МО

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Голосование для жителей Московской области за включение водоёмов в экологическую программу «100 прудов и озёр» открылось на портале «Добродел», сообщает пресс-служа министерства экологии и природопользования региона.
«Голосование позволит жителям самим выбрать водоемы, которые требуют первоочередной очистки. Для участия онлайн-опросе нужно зайти на портал «Добродел», перейти на карту области в своём муниципалитете выбрать водоём для включения в программу. Затем нужно нажать на кнопку «Проголосовать» и авторизоваться через портал госуслуг — без этого голос засчитан не будет», — говорится в сообщении.
Каждый участник голосования может выбрать только один водоём. Голосование завершится 15 ноября.



В министерстве напомнили, что программа «100 прудов и озёр» реализуется в регионе с 2021 года, за это время было очищено 152 водоёма, их общая площадь составила свыше 700 гектаров.

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#подмосковье
Госдума приняла в окончательном чтении закон о «дачной амнистии» для хозпостроек
15 октября 2024, 17:00

Фото: iStock/VvoeVale

Госдума окончательно приняла законопроект, согласно которому «дачную амнистию» смогут распространить на хозпостройки, в том числе бани, теплицы и другие постройки.
Законодатели предлагают упростить процедуру регистрации некоторых построек. В настоящее время оформление бани, теплицы и других объектов занимает много времени и требует значительных финансовых затрат. Для их регистрации необходимо проводить кадастровые работы, составлять декларацию об объекте и регистрировать право собственности.

Под новые нормы подходят сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы и другие хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, являющиеся некапитальными строениями или сооружениями, и принадлежащие собственникам участка.

При этом уточняется, что норма не будет применяться к объектам, которые признаны самовольными постройками и подлежат сносу.

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#право
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Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города
Сергунина: Москва получила сертификат ООН для умных городов
15 октября 2024, 16:10

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Москва получила сертификат в рамках международной инициативы ООН «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов». Об этом заявила заммэра города Наталья Сергунина.
«Столица вновь подтвердила статус одного из самых технологичных мегаполисов мира», — отметила Сергунина.

Церемония вручения прошла в Нью-Дели. Уточняется, что при оценке учитывалось 90 показателей инновационного развития. Данные показатели затрагивают несколько ключевых направлений.

Одним из основных параметров, на который обратили внимание зарубежные эксперты, является практически полное покрытие столицы высокоскоростным интернетом. 97% граждан пользуются интернетом каждый день.

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#москва
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В Подмосковье установили 95 новых светофоров
15 октября 2024, 15:55

Фото: пресс-служба МТДИ МО

95 новых светофоров установили на региональных дорогах Московской области сотрудники Мосавтодора, работа ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На дорогах установили 70 светофоров типа Т-7 и 25 светофоров типа Т-1. Всего в этом году в регионе планируется установить свыше 190 новых светофоров», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что места установки светофоров определяются на основании информации об аварийности и трафике на том или ином участке дороги.

В министерстве объяснили, что светофоры типа Т-1 устанавливают на перекрестках для направления потоков автомобилей, а светофоры типа Т-7 с индикацией жёлтого цвета ставят у нерегулируемых пешеходных переходов для привлечения внимания водителей.

Всего на региональных дорогах Московской области с 2019 по 2023 гг. установили свыше 1.1 тыс. светофоров.

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#подмосковье
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Синоптик Позднякова спрогнозировала возвращение тепла в Москву
15 октября 2024, 15:49

Фото: iStock/yulenochekk

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что тепло в Москву ещё вернётся, а осадки уже к ближайшим выходным сойдут на нет.
«И в пятницу, и в выходные дни у нас начнётся адвекция тепла, погоду будет определять антициклон. И ночная, и дневная температуры станут уже положительными. Ночью в пределах 2-7°С, днём 7-12°С. Тепло ещё вернётся. Ещё осень к нам вернётся и порадует нас и теплом, и солнышком», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.

А в Новокузнецке, Междуреченске, Белове и Киселевске уже выпал снег. Как передаёт «Сiбдепо», теперь новогодняя погода была зафиксирована на трассе Алтай — Кузбасс. Жители региона продолжают делится в соцсетях кадрами уже зимней красоты.

Ранее Татьяна Позднякова рассказывала, что примерно до четверга в Московском регионе температура ночью будет опускаться до слабоотрицательных значений, однако уже к концу недели температурный фон вернётся к норме.

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#тепло
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Президент Молдавии встретилась с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле в Кишиневе
15 октября 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Президент Молдавии Майя Санду встретилась с группой «Би-2» и певицей Лаймой Вайкуле в Кишиневе после их выступлений на концерте в честь Дня города. Об этом сообщил портал Unimedia.
Уточняется, что Санду пожала артистам руки и поблагодарила их за присутствие.

«Мы рады помочь тем, кто верит в демократию и мир. Спасибо, что поддержали нас», — заявила президент Молдавии.

Отмечается, что некоторые музыканты «Би-2» имеют гражданство Молдавии, поэтому, как информирует портал, политик будет часто видеть группу.

Напомним, в апреле текущего года участники группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. В мае Санду подписала указ о предоставлении исполнителям гражданства.

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#ес
#молдавия
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Путин обсудил гособоронзаказ с главой «Росатома»
Путин провел встречу с главой «Росатома» Лихачевым о выполнении гособоронзаказа
15 октября 2024, 15:45

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым и обсудил текущую работу госкорпорации, в том числе выполнение гособоронзаказа и налоги. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Лихачев заявил, что атомный заказ успешно сформирован, по многим позициям есть контракты на 10 лет вперед и составляет 52 триллиона рублей. Основная часть денег находится за пределами «Росатома», а средний прирост инвестиций за год достиг 31%.
«Мы вышли на сумму где-то около 1,5 трлн руб. в год. В интересах, в первую очередь, конечно, проектов в Российской Федерации, хотя инвестируем и в зарубежные проекты», — пояснил глава госкорпорации.
Также был отмечен и вклад «Росатома» в налоговую и социальные сферы, где он составил более 500 мрлд рублей.

В области гособоронзаказа Лихачев подчеркнул, что ядерный оружейный комплекс решает задачи обеспечения ядерного паритета, разрабатывается новое вооружение по новым физическим принципам, развивается неядерное оружие, в том числе для нужд СВО.

По словам Лихачева, ядерный оружейный комплекс поставляет суверенные технологии во многие области — машиностроение, цифровую экономику, медицину, материаловедение.
«Это позволяет нам выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%: 52% «гражданки» было в рамках росатомовского ОПК, и к 2030 г. нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам гособоронзаказ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз», — добавил глава «Росатома».
Ранее гендиректор госкорпорации сообщал, что США пытаются блокировать проект строительства АЭС «Аккую» в Турции, строительство которой происходит с участием России. Он пояснил, что американцы регулярно арестовывают счета между участниками строительства и доставляют много других неудобств. Однако, по его словам, хоть система взаиморасчетов находится под ударом, но «собаки лают — караван идет».

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В Егорьевске снесли аварийный дом на четыре квартиры
15 октября 2024, 15:39

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Ветхий одноэтажный дом, расположенный в посёлке Шувое городского круга Егорьевск, снесли в рамках работы по ликвидации авариных зданий, недостроев и самостроев, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Деревянный одноэтажный дом на четыре квартиры общей площадью около 310 квадратных метров, расположенный по адресу: Шувое, Фабричная улица, 18, был построен в 1948 году. Из-за большого физического и морального износа здание признали авариным, жильцов оттуда расселили и после этого долгое время дом пустовал и разрушался. В конечном итоге объект внесли в список на ликвидацию и в сентябре текущего года снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время дом полностью демонтирован, а земельный участок, который он занимал, очищен от строительного мусора.

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#егорьевск
#снос
#аварийное жильё
#аварийное здание
#мособлархитектура
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Астроном Вибе объяснил сомнения в словах Холланд о сигналах от инопланетян
15 октября 2024, 15:36

Фото: iStock/Andrey Suslov

Российский астроном и популяризатор науки Дмитрий Вибе выразил сомнения в правдивости заявлений британского режиссёра-документалиста Саймона Холланда о наличии сенсационных материалов и сигналов из космоса, которые якобы доказывают существование разумной инопланетной жизни.
Он пояснил, что сомнения вызывают несколько деталей заявлений Холланда: во-первых, непонятно, кто именно обнаружил сигнал, во-вторых, по словам самого режиссёра, готовятся некие подробности, которых, по сути, на данный момент, получается, нет. При этом Вибе подчеркнул, что, если доказательства разумной жизни в космосе не окажутся фейком он сам будет рад.

«Мы время от времени получаем какие-то сигналы, но это вовсе не означает, что это сигналы от внеземных цивилизаций. Что-то фиксировалось на телескопе РАТАН и на других телескопах», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Вибе.

Тем временем российские учёные из НИТУ МИСИС разработали систему, которая позволяет дистанционно отслеживать деформации в различных объектах. Новую наработку можно будет использовать в создании бесконтактных датчиков и новых умных материалов. Учёные создали проводки из аморфных ферромагнитных сплавов, чей диаметр меньше человеческого волоса.

«Мы показали потенциал аморфных микропроводов в качестве бесконтактных датчиков для обнаружения механических напряжений, что способствует развитию технологий дистанционного мониторинга. Полученные результаты могут послужить основой для разрабатываемых умных материалов или смарт-имплантатов», — прояснила в беседе с RT профессор кафедры технологии материалов электроники МИСИС Лариса Панина.

Ранее российские микроконтроллеры были успешно протестированы на отечественной системе моделирования и проектирования встраиваемых алгоритмов Engee.

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Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за данных об отравлениях
15 октября 2024, 15:26

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Компания-производитель зефира «Жизель» убеждена в безопасности своего продукта и планирует обратиться в суд из-за появившихся сообщений о случаях отравления им, пишет РБК.
Коммерческий директор фабрики «Сокол» Михаил Шамис, комментируя происходящее, отметил, что сведения об отравлениях зефиром, опубликованные в Telegram-каналах, не соответствуют действительности. Шамис добавил, что производитель будет требовать опровержения.

Он заключил, что производимый «Соколом» зефир разрешен американскими и европейскими стандартами, к тому же он выпускается с 2018 года.

Напомним, ранее стало известно, что на отравление зефиром «Классический» пожаловались сотни человек. Некоторые из пострадавших сообщали, что лекарства не помогали справиться с болью.

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