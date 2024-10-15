В Подмосковье стартовало народное голосование по программе «100 прудов и озёр»

Видео: пресс-служба Минэкологии МО
Голосование для жителей Московской области за включение водоёмов в экологическую программу «100 прудов и озёр» открылось на портале «Добродел», сообщает пресс-служа министерства экологии и природопользования региона.
«Голосование позволит жителям самим выбрать водоемы, которые требуют первоочередной очистки. Для участия онлайн-опросе нужно зайти на портал «Добродел», перейти на карту области в своём муниципалитете выбрать водоём для включения в программу. Затем нужно нажать на кнопку «Проголосовать» и авторизоваться через портал госуслуг — без этого голос засчитан не будет», — говорится в сообщении.Каждый участник голосования может выбрать только один водоём. Голосование завершится 15 ноября.
В министерстве напомнили, что программа «100 прудов и озёр» реализуется в регионе с 2021 года, за это время было очищено 152 водоёма, их общая площадь составила свыше 700 гектаров.
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