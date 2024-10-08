Ученики Балашихи утилизировали более 800 литров «Добрых крышечек»

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В результате за год ученики собрали более 72 пятилитровых и 20 двадцатилитровых бутылок, что составило 760 литров полезного вторсырья, которое было отправлено на переработку.
Отметим, что российский эколого-благотворительный волонтёрский проект «Добрые крышечки» реализуется в Московской области с декабря 2016 года. Все собранные средства направляются на помощь детям с особенностями развития из приёмных семей для приобретения необходимой им реабилитационной техники.
Министерство благоустройства и государственного жилищного надзора Московской области приглашает всех желающих присоединиться к этому доброму делу.