В Подмосковье упростили подачу заявки на замену газового оборудования

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Подать заявку на замену газового оборудования в Московской области теперь можно онлайн, такая опция появилась на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Уведомить газовую службу о предстоящей замене оборудования и вызвать специалиста теперь можно онлайн. Для этого потребуется заполнить небольшую форму в карточке услуги», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.Она добавила, что услуга оснащена сервисом предпроверки: система автоматически проверяет, есть ли указанный заявителем лицевой счёт в системе компании «Мособлгаз». Это позволяет сразу определить, что поставщик ресурса обслуживает этого заявителя и может прислать мастера по заявке.
Отмечается, что онлайн-заявка должна быть рассмотрена в течение трёх рабочих дней.
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Лев Каштанов