В Подмосковье нейросеть помогла устранить около 400 нарушений на стройках

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Искусственный интеллект мониторит ситуацию на стройках Московской области с октября прошлого года, за это время с помощью нейросети было выявлено и оперативно исправлено около 400 нарушений, касающихся безопасности и темпов строительства, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Нейросеть умеет распознавать 22 класса данных, которые объединены в категории: «Здание», «Техника и люди», «Собаки», «Пожары». Например, искусственный интеллект может выявить, есть ли прогресс в строительстве, надета ли на рабочем каска, какая техника задействована и прочее», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.Она добавила, что благодаря искусственному интеллекту скорость реагирования на нарушения сократилась с получаса до одной минуты.
Нейросеть получает информацию через видеокамеры системы «Безопасный регион». Если фиксируется то или иное нарушение, автоматически формируется задание на его устранение. Ответственный работник проверяет информацию, и если она подтверждается, то застройщик должен всё исправить в установленные регламентом сроки.
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