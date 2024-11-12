В Подмосковье упростили согласование облика фасада здания

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
«Умный» сервис подключили к онлайн-услуге по согласованию проектных решений отделки фасадов зданий и ограждений на госпортале Московской области: теперь выбранный заявителем цвет автоматически выводится на экране, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Оформить колористический паспорт в Московской области проще благодаря оптимизации услуги. Теперь если пользователь выбирает цвет фасада или отмечает ограждение, которое собирается установить, сервис отображает эти картинки, а в случае с ограждением автоматически заполняет цвет, материал, текстуру, тип и другие параметры», — сказала министр госуправления, ИТ-технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Услуга по согласованию проектных решений размещается на госпортале Московской области в разделе «Земля и стройка». Срок оказания услуги составляет 15 рабочих дней.
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Лев Каштанов