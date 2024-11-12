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В Подмосковье упростили согласование облика фасада здания

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

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«Умный» сервис подключили к онлайн-услуге по согласованию проектных решений отделки фасадов зданий и ограждений на госпортале Московской области: теперь выбранный заявителем цвет автоматически выводится на экране, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.


«Оформить колористический паспорт в Московской области проще благодаря оптимизации услуги. Теперь если пользователь выбирает цвет фасада или отмечает ограждение, которое собирается установить, сервис отображает эти картинки, а в случае с ограждением автоматически заполняет цвет, материал, текстуру, тип и другие параметры», — сказала министр госуправления, ИТ-технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Услуга по согласованию проектных решений размещается на госпортале Московской области в разделе «Земля и стройка». Срок оказания услуги составляет 15 рабочих дней.

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Госдума рассмотрит запрет о приеме в школы мигрантов без знания русского языка
Володин: готовятся меры по запрету приема в школы мигрантов без знания русского
12 ноября 2024, 10:29

Фото:iStock/Oleg Elkov

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин предложил сдавать тест на знание русского языка и проводить проверку законности пребывания детей мигрантов на территории Российской Федерации пред зачислением их в учебные заведения.
Государственная дума рассмотрит новые меры в миграционной сфере, итоги пленарного заседания будут известны 20 ноября. В беседе с журналистами Председатель палаты парламента Вячеслав Володин предложил вырабатывать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти.

«При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка. В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», — сообщил Володин.

Также будут подготовлены предложения к обсуждению, касающиеся трудовой миграции и семей, которые сопровождают мигрантов. Законопроект по соответствующей теме будет направлен правительству в рамках постановления.

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По делу Иванова арестовали квартиру за 500 млн рублей в центре Москвы
12 ноября 2024, 10:21

Фото: iStock/Alexey Krukovsky

По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали квартиру в центре Москвы площадью более 300 метро, рыночная стоимость жилплощади превышает 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Квартира площадью порядка 300 метров находится в районе Арбат. Ее кадастровая стоимость составляет около 116 миллионов рублей, а рыночная превышает 500 миллионов. Там была зарегистрирована бывшая жена Иванова.

Арестовали жилплощадь 26 июня.

Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере».

Следствие по делу Иванова продлено до 23 декабря в связи с его особой сложностью. В частности, указывается давность и характер совершенных преступлений.

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#рф
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Загруженность дорог Подмосковья утром 12 ноября составила пять баллв
12 ноября 2024, 10:18

Фото: iStock/Alexey Krukovsky

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 12 ноября, основные сложности с проездом наблюдаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются по направлению к столице на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на автодорогах области сегодня утром зафиксирован один миллион машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Опрос: В Чехии каждый шестой гражданин считает, что при социализме жилось лучше
12 ноября 2024, 10:00

Фото: istockphoto/TexBr

Примерно каждый шестой житель Чехии (16%) считает, что при социализме жилось лучше, чем сейчас. Причём за последние пять лет количество людей с такими взглядами выросло на 4%.
Такие цифры стали известны после публикации результатов исследования, проведённого Центром по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук республики. Отмечается также, что количество сторонников нынешней системы власти за те же пять лет уменьшилось на 6% и составляет теперь 43%.

Число граждан Чехии, которые считают примерно одинаковыми условия жизни в стране до 1989 года и сейчас составляет 37%. Оно выросло на 5% по сравнению с данными опроса, проведённого в 2019 году.

Отвечая на вопрос организаторов исследования, кто выиграл, а кто проиграл от смены режима 35 лет назад, 70% респондентов заявили, что в наибольшем выигрыше оказались бизнесмены, бывшие диссиденты, экономические и политические эксперты. Главными проигравшими большинство опрошенных назвали рядовых работников предприятий.

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#режим
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Международный форум «Сделано в России» собрал более 5900 участников
12 ноября 2024, 09:48

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 14 октября 2024 года состоялся ежегодный международный экспортный форум «Сделано в России». Он стал важным событием для обсуждения актуальных вопросов внешней торговли и реализации национального проекта, сообщает АО «Российский экспортный центр».
«Сделано в России» собрал в Москве более 5900 участников, среди которых были представители бизнеса, государственных органов, научных учреждений, деловых ассоциаций и институтов развития из более чем 80 стран.

Мероприятие стало важнейшей платформой для обсуждения ключевых вопросов внешней торговли и поиска эффективных решений для поддержки российских экспортеров в условиях глобальных экономических вызовов.

Основное внимание на форуме было уделено повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг, а также созданию благоприятных условий для развития малых и средних предприятий.
«Форум продемонстрировал не только высокий интерес нашей страны и дружественных государств к развитию взаимовыгодного сотрудничества, но и значительный потенциал отечественных экспортеров, которые способны успешно конкурировать на мировом рынке», — рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

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#москва
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«Есть такая профессия — Родину защищать!»: ВУЗы МО РФ приглашают юношей и девушек на учебу
В России стартовала акция «Есть такая – профессия Родину защищать!»
12 ноября 2024, 09:44

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

С 25 октября по 20 декабря 2024 года Министерство обороны Российской Федерации проводит Всероссийскую информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!». Об этом информирует Министерство информации и молодежной политики Московской области.
Цель акции — информирование потенциальных кандидатов о преимуществах военного образования и службы по контракту в Вооруженных Силах РФ.

Сообщается, что в рамках акции будут представлены возможности, которые предоставляют высшие военно-учебные заведения (ВВУЗы) Министерства обороны. В России функционирует сеть из 38 ВВУЗов, включая военные академии, университеты и училища, где проходит обучение по всем необходимым военным специальностям, таким как командная, военно-инженерная, военно-медицинская и военно-гуманитарная.

Обучение в ВВУЗах осуществляется по программам специалитета, что обеспечивает глубокую теоретическую подготовку и практические навыки. Кандидаты могут поступать как на программы высшего, так и среднего профессионального образования. Для этого необходимо обратиться в военный комиссариат с заявлением до 24 апреля 2024 года.

Кандидатами могут быть граждане в возрасте от 16 до 22 лет с соответствующим образованием, а также военнослужащие, прошедшие службу по призыву или контракту. Для поступления требуется предоставить ряд документов, включая заявление, автобиографию и медицинскую справку.

Прием в ВВУЗы включает предварительный отбор в военном комиссариате и профессиональный отбор непосредственно в учебном заведении. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления можно узнать на официальном сайте Министерства обороны.

Для получения более подробной информации о правилах приема и специальностях, а также для участия в виртуальных экскурсиях и днях открытых дверей, кандидаты могут посетить раздел «Образование» на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

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В Московской области введут новые правила по борьбе с рожей свиней
12 ноября 2024, 09:21

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 1 марта 2025 года в России вступят в силу новые ветеринарные правила по борьбе с рожей свиней, утверждённые Министерством сельского хозяйства приказом № 561. Эти правила включают требования к профилактике и диагностике заболевания, мероприятиям при подозрении на инфекцию и ограничениям, связанным с введением карантина.
Согласно новым правилам, ветеринары обязаны вакцинировать свиней свиней в хозяйствах всех форм собственности для профилактики рожи.

В документе также прописаны инструкции по отбору проб и диагностике, а диагноз ставится после выделения и идентификации возбудителя. Если диагноз подтвердится, то будет вводиться карантин, который длится минимум 14 дней.

Распространение рожи свиней среди поголовья может привести к серьёзному экономическому ущербу, включая снижение объёмов производства животноводческой продукции и потерю животных.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечает, что новые ветеринарные правила станут важным инструментом для защиты здоровья животных и обеспечения безопасности продукции животноводства.

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Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества на госсервисах
12 ноября 2024, 08:40

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники разработали новую мошенническую схему получения доступа к учётным записям граждан на госпорталах. Теперь они предпринимают несколько попыток обмана, действуя в несколько этапов.
Подробнее о действиях злоумышленников рассказали в пресс-службе ВТБ. Сначала они под предлогом отправления заказного письма просят назвать код из смс от госсервиса. Если пользователь подозревает обман и не делает этого, мошенники затем перезванивают под видом сотрудников техподдержки. Теперь код якобы нужен для восстановления доступа к ранее взломанной учётной записи.

По словам старшего вице-президента банка ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, в настоящее время наблюдается активный рост числа атак в гибридном формате, когда мошенники совмещают методы социальной инженерии со взломом аккаунтов. Такие схемы особенно распространены в период ежегодной уплаты налогов, что делает их ещё более опасными, подчеркнул специалист.

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Новые условия для получения детских пособий: что изменилось с 2023 года
Сенатор Епифанова: доход семьи не должен превышать прожиточный минимум для пособия
12 ноября 2024, 06:32

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

Семьи с детьми до 17 лет могут претендовать на ежемесячные пособия, если средний доход на члена семьи не превышает прожиточный минимум в регионе, сообщила РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
По ее словам, с 2023 года пособия назначаются единым заявлением через Социальный фонд. Для этого заявитель и дети должны быть гражданами России и проживать в стране, а имущество семьи не должно превышать установленный перечень.

Пособие предоставляется на каждого ребенка, причем выплаты можно оформить сразу на всех детей до 17 лет.

Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Например, 50% - базовый размер, 75% - если базовое пособие не достигает прожиточного минимума, и 100% - когда даже повышенное пособие не покрывает минимальный доход.

Епифанова уточнила, что расчет дохода производится за 12 месяцев, предшествующие месяцу обращения, а с 1 июня 2024 года требование предоставления алиментов стало обязательным для получения пособия.

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