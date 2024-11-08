В Подмосковье оптимизировали услугу по выдаче разрешений для лесных участков

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Онлайн-услуга по выдаче разрешений для лесных участков на госпортале Московской области стала удобнее: к ней подключили «умный сервис» по проверке обременений территории правами третьих лиц, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Нововведение позволит сократить количество отказов, так как сервис проверит лесной участок ещё перед подачей заявления. Для этого пользователю достаточно ввести кадастровый номер участка: система всё проверит автоматически. Если обнаружится обременение участка правами третьих лиц, подать электронное заявление станет невозможно», — объяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Отмечается, что услуги по лесными участкам, включая разрешение на изучение недр, на размещение объектов и на установление сервитутов, предоставляются в течение десяти рабочих дней.
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