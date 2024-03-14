В Подмосковье в 2024 году очистят 13 прудов по просьбе жителей

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Дополнительно очистят 13 водоемов в рамках программы губернатора по многочисленным просьбам жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Балашихе проведут очистительные работы на прудах Керамики и Савинский, а также на озере Бабошкино. К городском округе Красногорск жители жаловались на состояние Коростовых озер и Ивановских прудов.
Также почистят пруд Трубинский и Медвежьи озера в Щелкове, Городской пруд в Лобне, озеро Рама в Коломне, Завьяловский пруд в Ленинском, озеро Борисоглебское в Раменском, Бисерово озеро в Богородском округе и Комсомольский пруд в Одинцове.
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«На зеркале этих водоемов будет проведена уборка капельно-водной растительности. Также проводится окос рогоза и камыша, подъем, уборка, вывоз и утилизация строительного и бытового мусора. Из воды удаляют аварийно-опасные деревья, которые могут стать причиной травм. Объекты для расчистки выбирались путем голосования жителей на портале «Добродел» по заявкам ОМСУ», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева