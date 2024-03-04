Подмосковье ведет активную подготовку к предстоящим паводкам

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Московской области городские округа начали активную подготовку к предстоящим весенним паводкам.
С приходом весны все городские округа Московской области начали подготовку к предстоящим паводкам.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что в регионе в этом году выпало рекордное количество снега и есть вероятность подтопления. В ходе встречи с главами городских округов были предложены наиболее эффективные мероприятия по предотвращению подтопления во время паводков.
Он также отметил, что важным мероприятием является обследование гидротехнических сооружений.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что в регионе в этом году выпало рекордное количество снега и есть вероятность подтопления. В ходе встречи с главами городских округов были предложены наиболее эффективные мероприятия по предотвращению подтопления во время паводков.
«На сегодняшний день высота снежного покрова составляет 75 см, при норме 25 см и запас воды в снеге 127 мм. Весеннее половодье ожидается выше нормы, а вскрытие льда — во второй половине марта. В первую очередь будет проводиться контроль на выходе из берегов больших и малых рек, возможные затопления/подтопления СНТ и ДНТ, а также подтопление дорог. Для их предотвращения мы проводим в первую очередь установку и замену вешек в городских округах для мониторинга контроля воды», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Он также отметил, что важным мероприятием является обследование гидротехнических сооружений.
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Мира Полтева